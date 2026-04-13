La mayoría cree ser clase media en EE.UU. y está equivocada: compruébalo

La idea de “clase media” en Estados Unidos no es fija ni universal. Depende de cuánto ganas, cuántas personas viven en tu hogar y, sobre todo, del lugar donde resides. Para millones de latinos, entender si están dentro de este grupo es clave: define acceso a vivienda, educación, beneficios y estabilidad financiera.

Un análisis del Pew Research Center ofrece una forma clara de ubicarte con datos reales y comparables.

Cómo saber si eres clase media en EE.UU.

Muchos en Estados Unidos creen ser clase media, pero los datos dicen otra cosa. No alcanza con mirar tu salario: el lugar donde vives y el tamaño de tu familia pueden cambiar completamente tu posición económica. De hecho, dos hogares con el mismo ingreso pueden estar en categorías distintas.

En términos simples, se considera clase media a los hogares cuyos ingresos están en un rango intermedio respecto al total del país.

Pew utiliza una referencia concreta: hogares que ganan entre dos tercios y el doble del ingreso medio nacional. Pero hay un punto clave: no es lo mismo vivir en California que en Texas, y tampoco es igual un hogar de 1 persona que uno de 5.

Por eso, la medición cambia según el tamaño del hogar, el estado donde vives y los ingresos anuales antes de impuestos.

Calcula tu caso: herramienta interactiva

El Pew Research Center desarrolló una esa herramienta interactiva con la que puedes ver en segundos:

Si eres clase baja, media o alta.

Cómo se compara tu ingreso con otros hogares.

Dónde te ubicas dentro de tu estado.



Qué muestran los datos para los latinos

Los latinos en EE.UU. enfrentan una realidad particular: tienen ingresos promedio más bajos que otros grupos y suelen vivir en hogares más grandes. Además, están más expuestos al costo de vida en estados caros.

Esto hace que, incluso trabajando tiempo completo, muchas familias queden fuera del rango de clase media o justo en el límite.

Puedes ver: Ni con dos trabajos alcanza: jóvenes están dejando California

Por qué importa (y mucho)

Saber si eres clase media no es solo una etiqueta. Impacta en el acceso a créditos y vivienda y en las ayudas estatales o beneficios fiscales. También influye en la capacidad de ahorro y en la movilidad social.

Para muchas familias latinas, el objetivo no es solo “llegar” a la clase media, sino mantenerse en ella frente al aumento del costo de vida.

¿Cuánto debes ganar para ser de clase media? Para un hogar de 3 personas en EE.UU.:

Aproximadamente $56,000 a $169,000 al año → clase media.

Menos de eso → ingresos bajos.

Más de eso → ingresos altos.

Pero ese número puede variar mucho según dónde vives (California no es lo mismo que Texas y Florida no es lo mismo que Nueva York), cuántos son en tu hogar y cuál es el costo de vida local.

Ejemplo: Con $90,000 puedes ser clase media en un estado… y quedar fuera en otro más caro.

La tendencia: menos clase media, más presión económica

Según Pew, la proporción de estadounidenses en la clase media ha disminuido en las últimas décadas. Al mismo tiempo, aumentan los hogares de ingresos altos y crecen también el grupo de ingresos bajos.

La clase media en Estados Unidos sigue siendo un objetivo central, pero cada vez más difícil de definir y alcanzar. Para los latinos, entender dónde están parados es el primer paso para tomar mejores decisiones financieras. La clave no es cuánto ganas en abstracto, sino cómo se compara tu ingreso con el lugar donde vives y el tamaño de tu familia.

Seguir leyendo:

Cuánto gana un policía en California: salarios y beneficios

Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos

¿Dónde existe la ciudadanía por nacimiento? El mapa global y el caso de EE.UU.