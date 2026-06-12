Los viajes que más eligen los hispanos en EE.UU. en 2026 tienen algo en común

Viajar sigue siendo una prioridad para millones de familias hispanas en Estados Unidos. A pesar del aumento de los precios de los vuelos y la inflación, las ganas de hacer una escapada, visitar a seres queridos o disfrutar unos días de descanso se mantienen fuertes en 2026.

Pero, ¿cuáles son los viajes preferidos de esta comunidad? Un informe encargado por Airbnb reveló algunas tendencias que ayudan a entender cómo, dónde y con quiénes viajan los hispanos que viven en Estados Unidos.

Según sus datos, los latinos en EE.UU. están redefiniendo el turismo con preferencias propias, en las que los afectos y la autenticidad tienen tanto peso como el destino elegido.

¿Cómo son las vacaciones ideales para los hispanos en 2026?

Las vacaciones ideales de los latinos tienen alo en común… Cosas que se repiten. Si hubiera que resumirlas en pocas palabras, serían así:

En familia.

Con experiencias para todas las edades.

Conectadas con la cultura y las raíces.

Con buena relación entre precio y calidad.

Combinando descanso y entretenimiento.

Viajar en familia sigue siendo la prioridad

Si hay algo que diferencia a muchos viajeros hispanos, es la importancia del componente familiar. Según el estudio, el 74% de los viajeros hispanos en Estados Unidos suele viajar con familiares extendidos, una proporción superior a la del resto de la población estadounidense. Además, el 61% asegura que visitar a familiares y amigos es una de las principales razones para hacer un viaje.

Es que, para muchas familias hispanas en Estados Unidos, las vacaciones son mucho más que unos días de descanso. Representan una oportunidad para compartir tiempo de calidad, fortalecer vínculos y crear recuerdos con varias generaciones al mismo tiempo.

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No es extraño que en un mismo viaje participen padres, hijos, abuelos, tíos e incluso primos. Esa importancia que se le da a la familia influye directamente en el tipo de destino que se elige: lugares con actividades para todas las edades, alojamientos amplios y experiencias que puedan disfrutarse en grupo.

También hay un componente emocional muy fuerte. Para muchos hispanos, viajar significa reencontrarse con seres queridos que viven lejos o mantener vivas las tradiciones familiares. Por eso siguen siendo tan populares los viajes a parques temáticos como Orlando, las escapadas a la playa o las visitas a países de origen como México, Colombia o República Dominicana.

Más allá del destino, lo que realmente convierte unas vacaciones en inolvidables es la posibilidad de estar juntos, celebrar la cultura compartida y desconectarse de la rutina cotidiana, aunque sea por unos pocos días.

Visitar los parques de Walt Disney World es un sueño hispano compartido. Crédito: Walt Disney World Resort | Cortesía

Orlando y los parques temáticos mantienen su reinado

Para muchas familias hispanas, unas vacaciones ideales siguen teniendo un ingrediente infaltable: los parques temáticos. Disney World, Universal Orlando Resort y otras atracciones de Florida continúan apareciendo entre los destinos más deseados, especialmente entre quienes viajan con niños.

Además de la experiencia en sí, Orlando ofrece una amplia variedad de alojamientos y promociones, lo que la convierte en una alternativa relativamente accesible para grupos grandes.

Las Vegas sigue siendo uno de los destinos más deseados

Aunque suele asociarse casi exclusivamente con los casinos, Las Vegas lleva años reinventándose y hoy ofrece mucho más que mesas de juego y vida nocturna. La ciudad se ha consolidado como un destino versátil que atrae a familias, parejas y grupos de amigos gracias a sus espectáculos de primer nivel, hoteles temáticos, centros comerciales, experiencias gastronómicas y atracciones pensadas para todas las edades. Desde las fuentes del Bellagio hasta las montañas rusas de los resorts, pasando por conciertos, exposiciones inmersivas y excursiones al Gran Cañón, la oferta es cada vez más amplia.

Para muchos viajeros hispanos, además, Las Vegas tiene una ventaja importante: suele ser un destino relativamente accesible desde distintas ciudades de Estados Unidos, con una amplia oferta de vuelos y alojamientos para todos los presupuestos. Esto permite organizar desde escapadas de fin de semana hasta celebraciones familiares más grandes.

De hecho, Airbnb identificó a Las Vegas como el destino más deseado entre los viajeros hispanos y latinos en Estados Unidos, reflejando una tendencia que va más allá del entretenimiento tradicional y que responde a la búsqueda de experiencias compartidas, buena gastronomía y opciones que se adapten a distintos estilos de viaje.

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Los viajes a América Latina conservan un lugar especial

Para muchos hispanos, viajar no significa necesariamente descubrir un lugar nuevo, sino regresar a uno que consideran hogar. El informe señala que el 38% de los huéspedes de Airbnb en Estados Unidos que eligieron el español como idioma principal viajaron a América Latina, una proporción cinco veces superior a la registrada entre otros viajeros estadounidenses.

México, República Dominicana, Colombia y Puerto Rico suelen figurar entre los destinos más populares para visitar familiares o reconectar con las raíces culturales.

Las playas siguen siendo una apuesta segura

Las vacaciones junto al mar continúan entre las favoritas en 2026. Florida, Puerto Rico y destinos costeros accesibles dentro de Estados Unidos siguen captando el interés de quienes buscan descanso, clima cálido y actividades para todas las edades.

Además, los viajeros están prestando cada vez más atención a la relación entre calidad y precio al momento de elegir dónde hospedarse.

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Los viajes cortos ganan terreno

El aumento del costo de vida está modificando algunos hábitos. En lugar de largas vacaciones internacionales, muchas familias optan por escapadas más breves dentro del país, viajes en auto o destinos a pocas horas de distancia.

Esta tendencia se observa en distintos segmentos del mercado turístico estadounidense y favorece especialmente a ciudades con buena conectividad y opciones variadas de entretenimiento.

Redes sociales e influencers inspiran nuevos destinos

La manera de planificar también está cambiando. Más de la mitad de los viajeros hispanos utiliza las redes sociales como fuente de inspiración para organizar sus vacaciones, mientras que una parte importante reconoce que los creadores de contenido influyen en sus decisiones.

Esto ayuda a explicar el creciente interés por lugares que se vuelven virales en TikTok o Instagram.

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