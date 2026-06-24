Los campamentos mejor valorados en EE.UU.: cómo encontrarlos y reservar online

Para muchas familias, acampar sigue siendo una de las formas más accesibles de viajar por Estados Unidos. Puede costar menos que un hotel, permite estar cerca de parques y paisajes naturales, y ofrece una experiencia distinta para niños, parejas o grupos de amigos.

Por eso, cada verano, una búsqueda se dispara: dónde acampar cerca de mí. En 2026, para quienes quieren una escapada al aire libre, dormir junto a un lago, pasar un fin de semana en un bosque o reservar un espacio para RV, una de las herramientas más útiles es Recreation.gov, la plataforma oficial para encontrar y reservar experiencias recreativas en tierras federales.

El sitio reúne campamentos, cabañas, permisos, entradas, pases y actividades en parques nacionales, bosques, lagos administrados por el Army Corps of Engineers y otras áreas públicas del país. También permite buscar sitios de camping por cercanía, disponibilidad, tipo de alojamiento y valoración.

La campaña de verano de Recreation.gov vuelve a poner el foco en los campamentos mejor valorados, una forma práctica de elegir destinos que ya recibieron buenas calificaciones de otros visitantes.

Cómo buscar campamentos cerca de ti

Para encontrar opciones, Recreation.gov permite ingresar una ubicación o activar la búsqueda cercana. Desde allí se puede seleccionar el tipo de inventario, por ejemplo “camping”, y ordenar los resultados por valoración promedio.

La búsqueda también permite ampliar el radio, revisar el mapa, comparar precios, ver fotos, leer detalles de cada instalación y confirmar si hay disponibilidad para las fechas deseadas.

Esto es especialmente útil en verano, cuando muchos campamentos populares se llenan rápido. En parques nacionales y zonas muy visitadas, algunas reservas se agotan con meses de anticipación. Por eso conviene revisar varias fechas, considerar días de semana y ampliar el radio de búsqueda si no aparecen lugares disponibles cerca.

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Qué significa que un camping esté “mejor valorado”

Un camping mejor valorado no necesariamente es el más famoso ni el más lujoso. En Recreation.gov, las valoraciones suelen reflejar la experiencia de otros usuarios: ubicación, limpieza, tranquilidad, acceso, paisaje, baños, facilidad para llegar, calidad de los sitios y cercanía a actividades al aire libre.

Para una familia, un buen camping puede ser aquel que tenga baños, agua potable, sombra, mesas, anillos para fogata y acceso sencillo en auto. Para otros viajeros, lo más importante puede ser estar cerca de senderos, lagos, ríos, playas o miradores.

Por eso, antes de reservar, conviene mirar más allá de la calificación general. Hay que leer la descripción del lugar, revisar los servicios incluidos y confirmar si acepta carpas, RVs, trailers o vehículos grandes.

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Qué revisar antes de reservar

Antes de elegir un camping, hay algunos puntos importantes:

La disponibilidad cambia rápido, sobre todo en verano. Un lugar que aparece libre por la mañana puede no estarlo más tarde.

No todos los campamentos tienen los mismos servicios. Algunos cuentan con baños, agua potable, duchas o electricidad; otros son mucho más básicos.

En zonas de osos u otra vida silvestre puede haber reglas especiales para guardar comida. Muchos campamentos exigen usar lockers, recipientes a prueba de animales o vehículos cerrados.

Las reglas sobre fogatas pueden cambiar según el clima, la sequía o el riesgo de incendios. Aunque el sitio tenga fire ring, puede haber restricciones temporales.

También es importante revisar si el camino de acceso es apto para todo tipo de vehículos. Algunos campamentos están en zonas remotas, de montaña o bosque, y pueden requerir más planificación.

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Campings populares para inspirarse

Estados Unidos tiene miles de lugares para acampar en tierras públicas. Algunos de los más buscados están dentro o cerca de parques nacionales y bosques con paisajes muy reconocidos.

En California, Yosemite suele aparecer entre los destinos más deseados para acampar, con campamentos como Upper Pines, Wawona o Tuolumne Meadows. Son lugares muy demandados y requieren planificación anticipada.

También en California , la zona de June Lake y Silver Lake, en Inyo National Forest, es popular entre quienes buscan lagos, montañas, pesca, senderismo y paisajes de la Sierra Nevada.

, la zona de June Lake y Silver Lake, en Inyo National Forest, es popular entre quienes buscan lagos, montañas, pesca, senderismo y paisajes de la Sierra Nevada. En Washington , Mora Campground, dentro de Olympic National Park, ofrece una experiencia diferente: bosque costero, cercanía a Rialto Beach, ambiente húmedo y acceso a una de las regiones naturales más especiales del Pacífico Noroeste.

, Mora Campground, dentro de Olympic National Park, ofrece una experiencia diferente: bosque costero, cercanía a Rialto Beach, ambiente húmedo y acceso a una de las regiones naturales más especiales del Pacífico Noroeste. En Oregon, Mazama Village Campground, cerca de Crater Lake, suele atraer a viajeros que quieren acampar durante el verano cerca de uno de los lagos volcánicos más famosos del país.

En Carolina del Norte, campamentos pequeños como Mortimer Campground permiten una experiencia más tranquila, con ríos, bosques y actividades como pesca, kayak o caminatas.

Estos son solo ejemplos. La gran ventaja de Recreation.gov es que permite descubrir opciones menos obvias cerca de cada ciudad o ruta de viaje.

Los viajes en familia, los parques temáticos, Las Vegas, las playas y América Latina figuran entre las vacaciones más elegidas por los hispanos en Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Consejos para conseguir lugar en temporada alta

Reservar camping en verano puede requerir paciencia. Los fines de semana y feriados suelen agotarse primero, especialmente en parques nacionales y zonas cerca de grandes ciudades.

Una buena estrategia es buscar de domingo a jueves, probar fechas flexibles y revisar cancelaciones. También conviene mirar campamentos ubicados fuera del parque principal, pero cerca de la entrada o en bosques nacionales cercanos.

Otra opción es usar el mapa para ampliar la búsqueda. A veces, a una hora de distancia aparece un camping con mejores precios, más disponibilidad y menos gente.

Para quienes viajan en RV, es clave revisar el largo máximo permitido, si hay hookups, estación de descarga, acceso al agua y reglas específicas. Para quienes viajan con carpa, conviene mirar sombra, distancia al baño, tipo de suelo y si el sitio permite estacionar cerca.

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Qué llevar para una escapada de camping

Además de la reserva, hay que preparar lo básico: carpa, bolsa de dormir, linterna, cargadores, agua, comida, abrigo, repelente, protector solar, botiquín, mapas descargados y bolsas para residuos.

Aunque el viaje sea corto, el clima puede cambiar rápido. En zonas de montaña, las noches pueden ser frías incluso en verano. En zonas desérticas o del sur, el calor puede ser intenso y conviene evitar actividades exigentes en las horas centrales del día.

También es recomendable revisar alertas oficiales antes de salir: incendios forestales, cierres de caminos, tormentas, restricciones de fogatas, avisos por fauna o cambios en la disponibilidad de agua.

Las playas de Texas permiten organizar escapadas familiares de bajo costo durante el verano, especialmente si se viaja en auto y se reservan alojamientos con anticipación. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Planificación y paciencia: las claves para encontrar el mejor lugar

Los campamentos mejor valorados suelen llenarse rápido y no todos los lugares sirven para todo tipo de viaje. La clave es buscar con tiempo, comparar opciones y no quedarse solo con los nombres más famosos. A veces, el mejor camping no es el que aparece primero en la lista, sino el que combina buena ubicación, servicios adecuados, disponibilidad real y el tipo de naturaleza que cada viajero quiere disfrutar.

Recreation.gov funciona como punto de partida para esa búsqueda: permite explorar, filtrar, reservar y descubrir campamentos federales en todo el país. Para quienes sueñan con una noche bajo las estrellas, puede ser la herramienta más práctica para empezar la próxima aventura.

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