Consejos de seguridad para niños durante el verano





Con solo unas cuantas precauciones, puedes ayudar a prevenir algunos de los peligros más comunes del verano.

Consejos de seguridad para el verano fáciles de recordar, de una doctora de emergencias pediátricas que lo ha visto todo… y que de verdad quiere que tus hijos usen un casco.

By Alexandra Frost

Para muchas familias, el verano significa crear recuerdos con los niños bajo el sol (mientras intentan equilibrar esos momentos especiales con las responsabilidades de siempre, porque incluso en julio alguien tiene que preparar de comer). Pero junto con toda la diversión del verano, toboganes, viajes por carretera, visitas al lago y juegos al aire libre también llegan algunos peligros que los padres deben tener presentes, según la doctora Darria Long, doctora certificada en medicina de emergencia para adultos y niños, mamá de tres y fundadora de No-Panic Parenting.

Long comparte que, por desgracia, en su experiencia el verano es la “temporada más ocupada de traumatismos pediátricos”, con “patrones sorprendentemente predecibles”. Pero agrega que hay algo que puede dar tranquilidad: estar informados puede marcar la diferencia. Los expertos ya saben qué tipo de accidentes suelen ocurrir y qué se puede hacer para prevenirlos año tras año. “Eso significa que tomar unas cuantas medidas de prevención puede reducir drásticamente el riesgo para tu familia”, agrega.

Aquí te contamos qué tomar en cuenta antes de que lleguen los meses más calurosos del verano, para que los recuerdos sean de diversión bajo el sol y no de horas de angustia en urgencias o la sala de emergencias.

Seguridad con bicicletas, triciclos, patinetas o scooters y juguetes con ruedas

Photo: Getty Images

Long recuerda haber atendido recientemente a un niño pequeño cuya mamá estaba a punto de ponerle el casco cuando levantó los pies y comenzó a rodar cuesta abajo por una pendiente. “Se cayó y se golpeó la cabeza muy fuerte. Llegó a la sala de emergencias sin poder hablar y no dijo una sola palabra durante dos horas”, cuenta. Una tomografía mostró que tenía una conmoción cerebral, pero afortunadamente no sufrió lesiones más graves. “Aun así, fue una experiencia aterradora para la mamá y un recordatorio de que los accidentes con niños pequeños ocurren muy rapido.”

A los niños pequeños les encanta poner a prueba sus habilidades en scooters, triciclos y juguetes con ruedas durante los meses de verano, y Long dice que nunca se puede insistir lo suficiente en la importancia de usar casco. Lo mejor es acostumbrarlos a usar uno desde pequeños por seguridad: un estudio de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo y el Nationwide Children’s Hospital encontró que más de 140,000 niños visitan la sala de emergencias cada año por lesiones relacionadas con bicicletas.

Los padres pueden ayudar a mantener seguros a sus hijos designando áreas específicas en las que puedan andar (porque incluso las banquetas pueden representar peligros), revisando los cascos antes de cada salida y asegurándose de que las bicicletas y los scooters frenen con facilidad y estén equipados con reflectores. También es importante revisar cada año si el casco todavía les queda bien. “Los niños crecen. El casco del año pasado puede que ya no les quede, y un casco que no se ajusta bien casi no protege”, dice Long. De acuerdo con investigaciones, un casco bien ajustado puede reducir el riesgo de lesiones en la cabeza hasta en un 88%, pero las estadísticas sugieren que sólo alrededor del 42% de los niños usan casco siempre que salen a andar en bicicleta.

Seguridad en el agua

Photo: Getty Images

La seguridad dentro y alrededor del agua es todavía más importante cuando el calor lleva a las familias a la alberca o a la playa. Long comparte algunos consejos importantes de seguridad para bebés y niños pequeños que pueden ayudar a reducir el riesgo de ahogamiento:

Asigna a una sola persona a la vez para vigilar a los niños dentro y cerca del agua. Long llama a esto la “paradoja de la comunidad”: “Cuando todos están vigilando, en realidad nadie está vigilando”, explica. “Lo veo todo el tiempo en fiestas en la alberca y reuniones al aire libre. Tener a diez adultos alrededor de una alberca parece más seguro que tener a dos, pero en realidad puede ser más peligroso, porque cada adulto asume que alguien más está pendiente de los niños.” Designa salvavidas que se turnen cada 10 a 20 minutos; incluso pueden hacerlo “oficial” usando un gafete con cordón o un silbato que identifique al salvavidas de turno. Mientras el adulto encargado vigila a los niños en el agua, toda su atención debe estar puesta en ellos.

Los teléfonos y el agua no se llevan bien. Long dice que un niño puede ahogarse en el tiempo que toma responder un mensaje de texto. “No estoy tratando de hacer sentir mal a nadie; los teléfonos están diseñados para captar nuestra atención”, explica. “La regla en mi casa es simple: el teléfono se guarda durante la hora del baño, el tiempo en la alberca y cada vez que hay un auto en movimiento en la entrada de la casa. No es usarlo menos, es guardarlo por completo.”

Pon especial atención durante los momentos de transición. Long llama a estos momentos “de transición”: cuando apenas están llegando o ya se van de la alberca o la playa y, entre acomodarse o prepararse para salir, puede ocurrir algo inesperado. Según la Cruz Roja, casi 7 de cada 10 niños que se ahogan en albercas ni siquiera se esperaba que estuvieran en el agua. “Entraron solos después de que todos terminaron de nadar o antes de que alguien empezara”, explica Long. “Un juguete flotando en la alberca es una de las razones más comunes por las que un niño regresa solo al agua.”

No confíes únicamente en los flotadores. Algunos padres creen que proteger a sus hijos en el agua significa asegurarse de que siempre tengan puestos flotadores o chalecos salvavidas tipo puddle jumper. Pero Long advierte que no todos son iguales. “Los flotadores de brazos, alas inflables y otros flotadores son juguetes, no chalecos salvavidas. Además, enseñan una posición incorrecta para nadar ––vertical y con la cabeza hacia arriba–– que es una posición en la que el niño se hunde en cuanto se los quitan. También les dan una falsa sensación de seguridad en el agua”, explica. “Los CDC señalan claramente que no se debe confiar en juguetes inflables o de espuma.”

Las medidas de seguridad en capas pueden salvar vidas. Long explica que la forma más efectiva de proteger a los niños en el agua es lo que ella llama un enfoque “por capas”: no depender de una sola medida de seguridad, sino combinar varias precauciones al mismo tiempo. “No existe una única medida que prevenga los ahogamientos. Lo que salva vidas es tener varias capas de protección.” Estas medidas pueden incluir clases de natación. “Las clases formales de natación reducen el riesgo de ahogamiento en niños de 1 a 4 años hasta en un 88%. El objetivo no es que naden como atletas olímpicos, sino que sepan ponerse boca arriba, flotar y llegar a la orilla”, explica. Otra medida importante es colocar una cerca de cuatro lados alrededor de la alberca, lo que puede reducir el riesgo de ahogamiento en un 83%. Y quizá el consejo más sencillo: elegir trajes de baño de colores brillantes para poder ver mejor a los niños dentro del agua.

Autos calientes, asientos infantiles y seguridad en el auto

Photo: Getty Images

Con el verano también aumenta el riesgo de accidentes relacionados con los autos, ya que las rutinas familiares suelen cambiar durante esta época del año. Hay tres riesgos importantes a los que los padres deben prestar especial atención durante los meses de verano: dejar accidentalmente a un niño dentro de un auto caliente, que un niño quede atrapado accidentalmente dentro de un auto caliente y los accidentes al ir en reversa en los que un niño es atropellado. Esto es lo que debes saber:

Ayuda a prevenir muertes en autos calientes. Las investigaciones sugieren que las tragedias relacionadas con autos calientes pueden ocurrir con más frecuencia durante el verano, en parte debido a las interrupciones en las rutinas familiares, lo que puede hacer que un cuidador deje sin darse cuenta a un niño dentro del auto. “La temperatura corporal de los niños aumenta entre tres y cinco veces más rápido que la de los adultos, y por eso las muertes en autos calientes son tan devastadoras y ocurren de manera desproporcionada durante el verano”, explica Long.

La clave para prevenirlas es usar recordatorios estratégicos: Guarda tu bolsa o cartera en el asiento de atrás para acostumbrarte a revisar físicamente la parte de atrás cada vez que te bajas del auto. Pon la mochila de tu hijo en el asiento delantero junto a ti. Programa un recordatorio en tu teléfono. Algunos autos cuentan con sistemas de detección que alertan si alguien sigue sentado en el vehículo, pero no dependas de que funcionen siempre. Y nunca dejes a un niño solo dentro de un auto.

Mantén a los niños alejados de los autos estacionados. “Una cantidad sorprendente de tragedias causadas por el calor dentro de los autos involucra a niños que se subieron a un vehículo que estaba sin seguro en la entrada de la casa y después no pudieron salir.”, explica Long. “Mantén los autos cerrados y las llaves fuera de su alcance, incluso cuando estés en casa.” Recuérdales a los niños mayores que no deben jugar dentro ni alrededor del auto, ya sea que esté estacionado en el garaje o en la entrada de la casa.

Ayuda a prevenir accidentes al ir en reversa. Cada año, cientos de niños mueren y miles resultan heridos porque los conductores no ven lo que está detrás del vehículo cuando van en reversa. Tristemente, muchos de estos accidentes ocurren en casa e involucran a un familiar o cuidador. “Tengo un hijo de 2 años y cada vez que muevo el auto me aseguro de que esté conmigo dentro del vehículo o de que otro adulto lo esté sosteniendo”, dice Long. Los expertos en seguridad de CR recomiendan autos con sistemas integrados de detección y alerta automáticos para ayudar a prevenir estas tragedias (y CR sigue impulsando que estas funciones vengan incluidas de serie en todos los vehículos). Pero no confíes únicamente en la cámara de reversa: revisa alrededor del vehículo antes de subirte y sal lentamente, manteniendo la vista en los espejos, tus alrededores y también en la cámara. Y, nuevamente, recuérdales a los niños que no deben jugar dentro ni alrededor del auto.

Por último, antes de salir a ese viaje de verano por carretera, asegúrate de revisar que el asiento infantil para auto esté correctamente instalado y ajustado, y ten cuidado con el riesgo de quemaduras por los broches calientes del asiento que se quedan bajo el sol.

Más consejos de seguridad para el verano

Photo: Getty Images

Long explica que las celebraciones del 4 de julio traen consigo un aumento en los riesgos. “Hay lesiones causadas por fuegos artificiales y un aumento en las muertes no relacionadas con accidentes de tránsito”, señala, y agrega que incluso las luces de bengala “pueden alcanzar temperaturas más altas que una estufa”. Pero los fuegos artificiales y las luces de bengala no son los únicos riesgos de quemaduras durante el verano. Long recomienda a los padres de niños pequeños tener especial cuidado con el asfalto caliente, las fogatas y las parrillas.

Algunos de los riesgos de seguridad relacionados con el verano quizá no son los que los padres esperarían. Por ejemplo, según la CPSC, alrededor de 5,600 niños menores de 12 años fueron atendidos por caídas desde ventanas en 2024, y este tipo de accidentes suele aumentar durante el verano, “cuando abrimos las ventanas para ventilar, según la AAP”, explica la Dra. Long. Para ayudar a mantener seguros a los niños pequeños durante la temporada en la que aumentan las caídas por ventanas, el Seattle Children’s Hospital recomienda abrir las ventanas desde la parte superior cuando sea posible y/o no abrirlas más de cuatro pulgadas; mantener alejados de las ventanas los muebles a los que los niños puedan treparse; e instalar protectores o topes de seguridad en ventanas que estén a más de 6 pies del suelo de afuera de la casa. Y recuerda que los mosquiteros generalmente no son lo suficientemente resistentes para evitar que un niño caiga por la ventana.

Por último, Long recomienda que “todos los adultos en la vida de tu hijo tomen un curso de actualización de RCP y de qué hacer si un niño se atraganta. Puede ser con la Cruz Roja Americana o la American Heart Association, y de preferencia en persona. Lo que ocurre en los tres minutos antes de que lleguen los servicios de emergencia muchas veces es lo que determina el desenlace.”

Mantente seguro sin dejar de disfrutar el verano

Aunque esta lista de riesgos durante el verano puede parecer abrumadora —como si los peligros y accidentes pudieran aparecer en medio de los momentos más divertidos de la temporada— no tiene por qué ser así.

“No necesitas sumarle cien nuevos miedos a tu verano”, dice Long. “Necesitas enfocarte en ese pequeño grupo de situaciones que causan la gran mayoría de los accidentes.” Ella recomienda enfocarse este verano en los riesgos que realmente puedes prever y prevenir. “Los ahogamientos, las lesiones en la cabeza que pueden prevenirse con un casco, las muertes por calor dentro de los autos y las caídas por ventanas son accidentes comunes, predecibles y, en gran parte, prevenibles con unas cuantas medidas específicas antes de que empiece la temporada. Una vez que ya te ocupaste de eso, hiciste tu trabajo. Puedes dejar de pensar en cuál será la próxima cosa por la cual preocuparte y realmente disfrutar el momento con tus hijos. Porque esta debería ser la parte divertida.”

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.