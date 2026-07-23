Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial de 2026

Lamine Yamal no tuvo el mejor Mundial, pero el rendimiento colectivo de España le ayudó a conquistar su primera Copa del Mundo. Yamal, como buen ícono del FC Barcelona, fue a consolar a Lionel Messi tras consumarse la derrota Albiceleste. Messi le ofreció un consejo al delantero español.

El futbolista de 19 años es una de las joyas más grandes del fútbol actual. Sin embargo, el joven delantero español tuvo a sus ídolos y, probablemente, Messi fue uno de ellos. Lamine Yamal reconoció que Messi es el mejor futbolista de la historia.

“Él es el mejor de la historia y alguien a quien siempre he admirado. Cuando terminó el partido fui a mostrarle mi respeto”, dijo el delantero del FC Barcelona.

El consejo de Lionel Messi a Lamine Yamal

A través de la transmisión oficial quedó inmortalizado el abrazo entre Lamine Yamal y Lionel Messi. En medio de la tristeza por haber perdido la Copa del Mundo, Messi asumió su liderazgo y madurez y le aconsejó a Yamal seguir creando su camino.

“Me dijo que siguiera mi camino y que el futuro pertenece a nuestra generación (…) Esas palabras significan tanto para mí como la medalla de oro que llevo en el cuello”, reveló Yamal.

Lamine Yamal à propos de Lionel Messi ????? :



« Le meilleur de l'histoire et quelqu'un que j'ai toujours admiré. À la fin du match, je lui ai témoigné mon respect.



Il m'a dit de continuer mon chemin et que l'avenir appartient à notre génération. Ces mots valent autant pour? pic.twitter.com/IuPKPKnw81 — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) July 20, 2026

Lionel Messi, a sus 39 años, dejó muy buenos registros en la Copa del Mundo de 2026. En los 8 partidos que disputó la selección Albiceleste, Messi aportó 8 goles y 4 asistencias. Con estos registros “La Pulga” llegó a 21 tantos y 12 asistencias en la historia de los Mundiales.

Comparativa entre Lamine Yamal y Lionel Messi en el Mundial

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