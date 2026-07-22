Lionel Scaloni fue cuestionado sobre los presuntos problemas internos en la selección de Argentina

La selección de Argentina, contra todo pronóstico, llegó a la final del Mundial de 2026. La selección Albiceleste perdió la final contra España, pero llegar a esas instancias ya fue un buen premio deportivo para el conjunto sudamericano. Sin embargo, mucho se ha especulado de posibles problemas internos afectaron a la Albiceleste antes de la final. Lionel Scaloni habló de ello.

El conjunto argentino se mostró completamente desconectado en la final. No fueron capaces de realizar un remate al arco durante todo el compromiso. En las redes sociales comenzaron a surgir argumentos que denotaba un posible problema interno en el vestuario.

Lionel Scaloni fue cuestionado sobre ello. El seleccionador de la Albiceleste se mostró completamente incrédulo con la pregunta. El estratega sudamericano cree que están buscando “fantasmas” donde no los hay.

“No, no tengo idea. No sé de qué me hablás. No puedo creer lo que me estás preguntando (…) Ya creo que nos estamos yendo para cualquier lado, chicos, de verdad”, dijo Lionel Scaloni.

? SCALONI SE REFIRIÓ A LOS RUMORES SOBRE LA FINAL DEL MUNDIAL



? El DT de la Selección habló sobre el video de la arenga de Lionel Messi antes del partido contra España.



?? "No sé de qué me hablas, no tengo idea de lo que me decís", contestó.

pic.twitter.com/Ons3TROnBL — Filo.news (@filonewsOK) July 21, 2026

El video de Messi

Las teorías surgieron a partir de un video de Lionel Messi antes de la final de la Copa del Mundo de 2026. El futbolista del Inter Miami alentó a sus compañeros antes de salir del vestuario. Mientras muchos tenían rostro de nerviosismo, Messi los motivaba a que “olvidaran todo lo que pasó” y solo se centraran en el partido.

Leo Messi telling the players before the game to "Stay calm" and "Forget about everything else."



"Let’s stay calm, boys. Forget about everything else. Forget about everything. Let’s just think about playing, that’s all." pic.twitter.com/3LNI8WXaIi — All About Argentina ??? (@AlbicelesteTalk) July 20, 2026

“Vamos muchachos, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos. Pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Sólo juguemos, pensemos en jugar”, dijo Lionel Messi en el video.

Sigue leyendo:

– Lionel Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial 2026: “El dolor es muy grande”

– Exfutbolistas ingleses se indignan por las actitudes de Leandro paredes

– Un emocionado Scaloni evita confirmar su continuidad en Argentina

– Repasa cómo le fue a Conmebol en el Mundial de 2026