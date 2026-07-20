Un emocionado Scaloni evita confirmar su continuidad en Argentina

Lionel Scaloni sembró dudas sobre su futuro como entrenador de la selección argentina después de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford. El técnico, visiblemente conmovido, aseguró que necesita tomarse un tiempo para reflexionar antes de decidir si continuará al frente de la Albiceleste, pese a que su contrato se extiende hasta diciembre.

El seleccionador compareció ante los medios tras el encuentro y reconoció que el desenlace del torneo lo llevó a replantearse su continuidad, al tiempo que destacó el esfuerzo realizado por sus jugadores durante toda la competencia.

“Con respecto a mí tengo que hablar con el presidente (de la AFA, Claudio Tapia). Tengo un tiempo para decidir qué quiero hacer. Siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Habrá que hablar, al presidente le estoy agradecido”, manifestó.

Scaloni explicó que tanto él como su cuerpo técnico entregaron todo durante el proceso mundialista y sostuvo que cualquier decisión deberá tomarse después de analizar el trabajo realizado y las exigencias que supone iniciar un nuevo ciclo.

“Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele, me duele en el alma”, expresó entre lágrimas antes de abandonar la conferencia de prensa.

Agradecimiento a los jugadores, la afición y reconocimiento a España

Más allá de la incertidumbre sobre su futuro, Scaloni dedicó buena parte de sus declaraciones a valorar el recorrido de la selección argentina en los últimos años y pidió que el subcampeonato también sea apreciado por la afición.

“Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual, es muy difícil, que sepamos que es un triunfo también. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido, de la manera que se ha conseguido sobre todo. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros”, afirmó.

El entrenador también agradeció el respaldo de los aficionados argentinos durante el campeonato y destacó las manifestaciones de apoyo que se produjeron en las calles del país.

“Gracias, gracias a la gente por haber acompañado, gracias a la gente por salir a apoyar a la selección y a estar en las calles. Es algo para mí espectacular, y creo que es un valor añadido saber que se puede perder dejándolo todo”, señaló.

Scaloni expresó además su deseo de que el recorrido de Argentina en el Mundial sirva como referencia para el futuro del combinado nacional, que alcanzó la final cuatro años después de conquistar el título en Catar 2022.

Respecto al desenlace del partido decisivo, reconoció el mérito del rival. “Hay que felicitar al rival”, dijo al admitir que España “jugó mejor”. También remarcó que su equipo puede marcharse con la tranquilidad de haber competido hasta el final: “Nosotros estamos tranquilos porque dejamos todo”.

Finalmente, tuvo palabras para Lionel Messi, quien disputó el sexto Mundial de su carrera a los 39 años. Scaloni expresó su deseo de que la trayectoria del capitán argentino sirva de inspiración para las nuevas generaciones y confió en que “sea un ejemplo lindo para estos chicos que lo ven a él y hoy están tristes porque no se pudo ganar”.

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