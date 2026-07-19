Las celebridades que asistieron a la final del Mundial 2026

La histórica final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España no solo paralizó a los amantes del fútbol, sino que también convocó a un desfile sin precedentes de las figuras más influyentes del cine, la música y el entretenimiento.

Las tribunas y los exclusivos palcos del Estadio de Nueva Jersey se convirtieron en una auténtica alfombra azul donde la pasión deportiva y el glamour se fusionaron por completo.

Una de las primeras celebridades en captar la atención de las cámaras fue el actor Matt Damon. Fiel a sus lazos afectivos, el protagonista de Hollywood asistió acompañado por su esposa argentina, Luciana Barroso, para alentar con fervor al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En esa misma sintonía pop, la estrella británica Dua Lipa causó furor al sumarse a la selecta lista de espectadores de lujo, consolidando su presencia en los momentos clave de la cultura pop.

El cine de acción también plantó bandera con la presencia de Tom Cruise, a quien se vio sumamente entusiasmado en la antesala del encuentro. Cruise, además, protagonizó un momento viral al visitar horas antes del partido a Shakira para transmitirle sus mejores deseos de cara a su deslumbrante presentación en la ceremonia.

La cantante colombiana, consagrada como el alma de los eventos de la FIFA, maravilló al público durante el histórico show de medio tiempo al estilo Super Bowl, en el cual compartió escenario con íconos de la talla de Madonna, Justin Bieber y la agrupación coreana BTS. Tras su show de 11 minutos, la barranquillera se quedó en las gradas disfrutando del dramatismo del juego.

La música también sumó leyendas vivientes. Sir Mick Jagger, líder de The Rolling Stones, reafirmó su amor por el fútbol al decir presente una vez más tras haber presenciado las semifinales. A pocos metros se ubicaron figuras como el multifacético músico Pharrell Williams y la aclamada actriz Anya Taylor-Joy, quien no ocultó su entusiasmo por las raíces argentinas que la ligan a la hinchada albiceleste.

Por la delegación argentina, celebridades de la pantalla y el streaming local como Wanda Nara, Zaira Nara, Carolina “Pampita” Ardohain y Luquitas Rodríguez compartieron la euforia de la previa y el color de las tribunas.

Sin lugar a dudas, este cierre mundialista, en el que España resultó campeón del torneo, demostró que el fútbol es el espectáculo capaz de reunir bajo el mismo techo a diversas figuras del entretenimiento mundial.

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