Justin Bieber cantará en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA y la organización Global Citizen sacudieron al mundo del entretenimiento y el deporte al anunciar la incorporación de Justin Bieber al espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Bieber compartirá el cartel principal con íconos de la música como Madonna, Shakira y la agrupación surcoreana BTS, en lo que será el primer show de medio tiempo en la historia de las finales de la Copa del Mundo.

El cantante canadiense expresó su gratitud por formar parte de esta iniciativa y destacó el impacto social de la misma. “Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, expresó en un comunicado.

El espectáculo, que tendrá una duración de 11 minutos y contará con la curaduría de Chris Martin de Coldplay, reunirá una diversidad de talentos sin precedentes.

Además de los artistas principales, la presentación contará con la participación de la estrella africana Burna Boy —quien interpretará su éxito global “Dai Dai” junto a Shakira— , el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Nueva York, el coro escolar PS 22 y entrañables personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets.

Más allá del despliegue artístico, el evento tiene un trasfondo solidario fundamental: apoyar al Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA. Esta iniciativa tiene como meta recaudar 100 millones de dólares para garantizar una educación de calidad y oportunidades vinculadas al fútbol a niños en comunidades vulnerables.

Hasta la fecha, el fondo ya ha superado la marca de los 50 millones de dólares recaudados. Para continuar incrementando esta cifra, se ha establecido se destinará 1 dólar de cada entrada vendida para los partidos de este Mundial a financiar proyectos sociales alrededor del planeta.

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