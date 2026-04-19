Justin Bieber se despidió de Coachella junto a Billie Eilish y SZA

Justin Bieber consolidó su regreso triunfal a los escenarios con un segundo y último concierto en el festival Coachella que quedará marcado por la nostalgia y las colaboraciones de alto impacto.

Tras una primera presentación que generó opiniones divididas, el canadiense de 32 años transformó el escenario principal de Indio, California, en un viaje emocional a sus raíces, acompañado por estrellas de la talla de Billie Eilish y SZA.

El momento culminante de la noche, y el más viral en redes sociales, ocurrió cuando Bieber decidió revivir uno de los rituales más icónicos de sus inicios: la elección de la “One Less Lonely Girl”. En esta ocasión, la elegida no fue una fan, sino la propia Billie Eilish.

La ganadora del Grammy, quien ha confesado en múltiples ocasiones haber sido una ferviente belieber durante su adolescencia, subió al escenario visiblemente conmovida.

Mientras Eilish permanecía sentada en una silla, Bieber le dedicó la serenata de su éxito de 2009, recreando una escena que remitió a los primeros shows del artista.

Según trascendió, fue la propia Hailey Bieber quien animó a Billie a subir al escenario, un gesto que los seguidores celebraron como una muestra de madurez y apoyo total entre las figuras.

Para el cierre del espectáculo, el tono cambió hacia el R&B con la aparición de SZA. Juntos interpretaron “Snooze”, el exitoso dueto incluido en el álbum “SOS”, demostrando una química vocal impecable que puso el broche de oro a la jornada.

El show no solo contó con estas divas del pop; también se unieron al escenario Big Sean, para repasar clásicos como “As Long As You Love Me” y Sexyy Red.

Con este despliegue de invitados y un setlist que equilibró sus nuevos lanzamientos de “SWAG” con hits históricos, Justin Bieber se despidió de Coachella dejando abierta la puerta a una inminente gira mundial.

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