¿Justin Bieber se tatuó el rostro de su esposa Hailey?

Justin Bieber volvió a ser el centro de todas las miradas. Durante la reciente entrega de los Premios Grammy, el artista canadiense no solo impactó con su interpretación de “Yukon”, sino que dejó boquiabiertos a sus seguidores al mostrar un nuevo y revelador tatuaje en su espalda que parece ser un homenaje directo a su esposa, Hailey Bieber.

El momento ocurrió cuando el cantante decidió despojarse de su camisa durante su presentación, quedando únicamente en ropa interior y calcetines. Fue entonces cuando las cámaras captaron un detallado diseño en su espalda que los fanáticos no tardaron en identificar.

Según las teorías que inundaron las redes sociales, el tatuaje podría ser una réplica de una de las fotografías más icónicas de Hailey, específicamente de su portada para la revista ELLE en marzo de 2020.

Entre el romance y la controversia

Aunque para la mayoría de los “Beliebers” la imagen es claramente el perfil de la modelo, el debate no ha estado exento de humor.

En plataformas como X (antes Twitter), algunos usuarios bromearon comparando el diseño con un retrato de Jesús “recién afeitado”, cuestionando la nitidez de la tinta bajo las luces del escenario. Sin embargo, fuentes cercanas y el análisis de los seguidores coinciden en que se trata de un gesto romántico para conmemorar su sólida relación.

La pareja, que en 2024 dio la bienvenida a su primer hijo, Jack, desfiló previamente por la alfombra roja con atuendos coordinados de Balenciaga y Alaïa, mostrando una madurez que Hailey misma destacó en entrevistas recientes.

Hasta el momento, ni Justin ni Hailey han confirmado oficialmente el significado de la pieza, pero el mensaje parece claro: tras siete años de matrimonio y una nueva etapa como padres, el cantante habría decido llevar el rostro de su compañera de vida marcado para siempre en su piel.

