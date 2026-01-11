Tras viralizarse un video en TikTok, Hailey Bieber desmiente maltrato en su boda

Frente a una nueva ola de especulaciones sobre su vida privada, Hailey Bieber salió al paso para desmentir de manera categórica su asociación con un video viral que señalaba su matrimonio como ejemplo de una relación abusiva.

La polémica se originó en TikTok, donde una usuaria analizaba dinámicas de pareja en celebrities y afirmaba, sin aportar pruebas, que el matrimonio Bieber es un caso donde la mujer “tolerará ese abuso”. En el material audiovisual, citó un clip de la boda de los dos.

Rápidamente, se extendió el rumor de que Hailey había compartido dicho contenido.

Sin embargo, la modelo y empresaria utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación de forma contundente: “No reposteé ningún video hablando de mi relación. ¡Que tengan un hermoso sábado!“, escribió en una historia, con la clara intención de cerrar el debate.

Hailey Bieber salió al paso para desmentir que reposteó un video sobre su relación. Crédito: Cortesía.

Esta reacción se enmarca en un patrón constante de escrutinio público que Hailey ha denunciado en repetidas ocasiones. En una entrevista con Vogue en mayo, expresó su agotamiento: “Pensé que después de siete años esto ya habría pasado, y no ha sido así”. Incluso el nacimiento de su primer hijo, Jack Blues, en agosto de 2024, no amortiguó los rumores.

“Estar en posparto es el tiempo más sensible de mi vida, y encima leer todos los días en internet ‘se van a divorciar’ es una locura”, relató.

Vida familiar frente a los rumores

A pesar de los rumores, la pareja, recientemente, ha compartido momentos de su vida familiar. Durante las fiestas de Navidad, ambos publicaron imágenes cálidas y sonrientes junto a su hijo Jack, vistiendo pijamas a cuadros y celebrando en un ambiente festivo.

Justin Bieber compartió una fotografía abrazando a Hailey con el mensaje: “FELIZ NAVIDAD, LES DESEAN LOS BIEBER”.

Según fuentes cercanas a la pareja citadas por People, superar obstáculos ha fortalecido su vínculo. “Han tenido desafíos como cualquier pareja, pero siempre regresan a lo mismo: realmente creen que son almas gemelas. Convertirse en padres solo ha profundizado su vínculo”, afirmó el allegado.

Seguir leyendo: