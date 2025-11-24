Hailey Bieber confiesa que ella Justin siempre comparten ropa

La modelo y empresaria Hailey Bieber dejó claro que el estilo es un lenguaje más que comparte con su marido, Justin Bieber. En una reveladora participación en la serie ‘Actually Me’ de GQ, Hailey respondió con naturalidad a una pregunta sobre si toma prestada ropa del cantante.

“Todo el tiempo. Compartimos la ropa de cada uno. Robo sudaderas y camisetas, lo típico que le robas a un novio, a un marido o a una pareja”, confesó.

Esta admisión no es solo una anécdota, sino una práctica confirmada por sus propias publicaciones en redes sociales, donde en 2023 posó con un conjunto completo extraído del armario del ganador del Grammy.

Pero la conexión de Hailey con la moda de Justin va más allá de compartir armario. La pareja, que se casó en septiembre de 2018, encontró en la moda un proyecto profesional en común. Con el lanzamiento de la marca de Justin, SKYLRK, Hailey se ha involucrado activamente en el proceso de diseño.

“Estoy diseñando esta chaqueta con ellos y siento que es un proceso colaborativo superdivertido”, declaró a GQ. “SKYLRK es increíble y asombroso. Me alegra mucho que me quieran formar parte“.

La modelo calificó la experiencia como inspiradora y añadió: “Obviamente, es muy divertido poder hacer cualquier cosa con la persona que amas”.

A veces, lucen estilos opuestos

Sin embargo, la sintonía en el estilo no siempre se traduce en looks coordinados. Recientemente, en la fiesta posterior a los Hombres del Año 2025 de GQ, la pareja demostró tener estilos opuestos: ella lucía un audaz vestido transparente de Gucci, mientras que él optó por un look casual con una camiseta de tirantes y vaqueros. Esta diferencia de estilos es otra faceta de su relación, mostrando que la individualidad también tiene espacio.

Más allá de la moda, Hailey destacó el papel crucial que Justin desempeña en su vida, especialmente para sobrellevar las presiones de la fama. “Creo que es un poco más fácil cuando tienes a otras personas a tu alrededor que experimentan exactamente lo mismo… Estoy casada con alguien que lo experimenta a un nivel muy alto. Poder desahogarte… lo hace un poco más fácil“, compartió.

En resumen, para Hailey Bieber, la moda con Justin es una mezcla de complicidad, colaboración creativa y apoyo mutuo, un vínculo que fortalece su relación tanto en lo personal como en lo profesional.

Seguir leyendo: