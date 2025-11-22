¿Cómo Hailey Bieber celebró su cumpleaños 29?

Hailey Bieber celebró su cumpleaños 29 de una manera elegante y llena de estilo con una fiesta íntima y sofisticada en Palm Springs, California.

La modelo y empresaria compartió en sus redes sociales un emotivo video en el que se le ve soplando las velas de un pastel rosa de cinco pisos adornado con lazos satinados.

Para la ocasión, Hailey lució un atuendo negro de cuero con detalles sofisticados, que incluía un top con flecos y una espalda atada con cordones, mostrando además su anillo de compromiso.

La modelo complementó su look con un maquillaje glamuroso y un peinado elegante, que resaltaba su belleza natural.

Durante la celebración, Hailey disfrutó de martinis personalizados y detalles cuidados como un neceser con su nombre, que realzaron la atmósfera exclusiva del evento.

La fiesta se distinguió por su ambiente cálido y personalizado con una decoración sobria y elegante con mesas decoradas con velas cónicas de color granate en candelabros de plata y jarrones con bonitos lirios de cala, así como cajas de cerillas Rhode.

Los asistentes a la fiesta también pudieron obtener bolsas Rhode especiales hechas a medida con sus nombres u otras decoraciones en una estación de bordado personalizada.

Para la cena, a los invitados se les sirvió pan fresco y mantequilla para empezar, antes de un primer plato de carpaccio de atún rojo y una ensalada César.

El menú también incluía macarrones con queso y cacio e pepe, lomo con puerros y branzino escalfado con cítricos. Como postre los invitados disfrutaron de una gelatina de frambuesa, vainilla con crema pastelera y un lazo de caramelo.

A pesar de la ausencia de su esposo Justin Bieber en algunas imágenes de la celebración, Hailey mostró un espíritu alegre y agradecido por los buenos deseos de sus seguidores y amigos.

