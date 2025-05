Justin Bieber alarma con extraño mensaje en medio de rumores de crisis en su matrimonio

El cantante canadiense Justin Bieber, quien enfrenta rumores de crisis en su matrimonio con Hailey Bieber, sorprendió a propios y extraños con los mensajes que lanzó este viernes en su cuenta de Instagram.

Las publicaciones, que la realizó sobre un fondo blanco y las musicalizó con un par de temas, no tienen un destinatario claro, pero hablarían de algo de lo que él se arrepiente.

Su primera publicación la comenzó describiéndose así mismo y reconociendo sus aciertos, como sus errores.

“Solo soy una persona común y corriente con defectos. He hecho cosas que han herido a otros. Sigo haciendo y diciendo cosas que lastiman a otros intencionalmente. Sin embargo, hoy me desperté con otra oportunidad para crecer y dejar de ser egoísta”, publicó.

A continuación destacó la importancia de la palabra amor, la cual lo puede absolutamente todo.

Minutos después de esa publicación soltó una segunda en la que externó sus miedos y preocupaciones por el qué dirán.

“A veces me preocupa ser exhibido si le digo a la gente lo egoísta que soy. Que si lo admito, tal vez deje de agradarle a la gente y dejen de confiar en mí “Pensé que si era honesto sobre mis sentimientos egoístas, me descalificarían de mis sueños de ser incluido. Cuanto más honesto soy sobre dónde estoy realmente, más libertad tengo”, continuó.

En una tercera publicación destacó que se ha acercado a Dios para que le dé una señal sobre sus acciones.

“Le he estado pidiendo a Dios que me ayude a ver lo mejor de la gente. Incluso después de haber sido usado de la forma en que lo he sido. Solo Dios puede eliminar la avaricia y el egoísmo de nuestros corazones. Esforzarse más no funcionará. Porque yo lo intenté, jaja”, concluyó.

Sus tres mensajes surgen en medio de las especulaciones que han surgido en torno a su estabilidad emocional y a la supuesta crisis en la que se encontraría su matrimonio.

