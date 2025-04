Justin Bieber pide a sus fans que no gasten dinero en ropa de la marca Drew House

Justin Bieber ha puesto distancia entre él y Drew House, la marca de ropa que el mismo fundó. El cantante instó a sus seguidores a que ya no compren las prendas, ni que lo relacionen con una línea que no representa para nada lo que es él en la actualidad.

El artista canadiense escribió en sus historias de Instagram el mensaje: “Yo, Justin Bieber, no estoy más involucrado con esta marca”. Luego fue más contundente al agregar: “Drew House no me representa ni a mí, ni a mi familia, ni a mi vida. Si estás rockeando conmigo, el humano Justin Bieber, no malgastes tu dinero en Drew House”.

La marca fue lanzada en 2019 por Bieber, en colaboración con su ex estilista Ryan Good. Drew House tuvo una gran aceptación entre sus fans, quienes se interesaron por sudaderas, track suits, gorros, camisetas y chanclas que, como sello distintivo, cuentan con el logo de una carita amarilla.

Aunque Justin no ha hecho una declaración oficial sobre lo que pasará con esa firma, sus proyectos dentro del mundo de la moda no parecen haber terminado, pues recientemente compartió imágenes de una nueva línea de ropa, ahora con el nombre de SKYLRK.

La nueva marca incluirá ropa, calzado y accesorios con un estilo mucho más colorido (alejado de los tonos neutros dominantes en Drew House), inspirado en su alter ego digital Skylark Tylark, creado en 2018.

Hace algunos días fue lanzado un video -generado por inteligencia artificial- en el que se puede ver a Justin Bieber recorrer una casa abandonada y prender fuego a su antigua marca, Drew House, lo que muchos han interpretado como una clara señal del cantante para marcar un renacimiento, tanto a nivel personal, como artístico y creativo.

