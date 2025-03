Justin Bieber dice que a veces se odia a sí mismo, cuando comienza a no ser auténtico

Desde hace varios días Justin Bieber ha recurrido a su cuenta de Instagram para compartir una serie de mensajes reflexivos que han desconcertado a muchos de sus fans, pero también reflejan una nueva etapa en su vida, relacionada con su regreso a la escena musical.

El cantante canadiense publicó en esa red social un video que lo muestra en una casa, donde acondicionó varias habitaciones para grabar su nuevo álbum. El mensaje que escribió junto al clip dice: “A veces creo que me odio cuando siento que comienzo a no ser auténtico. Entonces recuerdo que a todos nos hacen creer que no somos suficientes, pero aún así odio cambiar para complacer a los demás”.

A los pocos minutos el post obtuvo más de medio millón de likes y comentarios de apoyo, incluyendo los de famosas como Alyssa Milano (“No estás solo al sentirte así a veces. Pero…por favor, recuerda que eres lo suficiente y que seguirás creciendo”) y Sheila E. (“¡NUNCA DIGAS QUE TE ODIAS A TI MISMO! Llama a la tía Sheila. Hablemos”).

En el clip que Bieber compartió él aparece con la cantante Jensen McRae, Josh Mehl y el DJ Taylor James. Es una sesión en la que todos improvisan, y el estilo musical del artista no es tan pop como el que manejó en su disco Justice, de 2021.

El nuevo álbum de Justin Bieber es uno de los más esperados este año. Incluso, la plataforma de streaming Spotify publicó una fotografía que muestra al cantante relajado mientras graba, con el mensaje: “Justin está en el estudio, la naturaleza es curativa”.

