Justin Bieber lanza un mensaje que enciende las alarmas sobre su salud mental

El nombre de Justin Bieber vuelve a encabezar los titulares luego de una publicación que los fans del cantante tacharon como “alarmante”, pues en esta se sinceró sobre la batalla que vive día con día a nivel emocional.



Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que el intérprete de “Peaches” y “One more time” compartió una historia en la que reflexionó sobre los problemas de autoestima y Síndrome del Impostor a los que se ha enfrentado desde los inicios de su trayectoria artística.



“La gente me dijo toda la vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’. Y yo personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un impostor”, comenzó su mensaje el artista canadiense.



“Si supieran mis pensamientos, no estarían diciendo eso (…) Como cuando me decían que merecía algo. Me hacía sentir como un tramposo. Si supieran que crítico soy, qué egoísta soy realmente, no estarían diciendo esto”, sentenció a través de sus redes.



Justin Bieber finalizó su mensaje extendiendo su mano a todas aquellas personas que han atravesado una situación que los hace sentir inadecuados y dudando de sí mismos.

“Definitivamente me siento no equipado y no calificado la mayoría de los días (…) Si te sientes astuto bienvenido al club”, complementó el famoso.



Este momento de sinceridad no tardó en viralizarse en redes sociales y desatar la preocupación de aquellos fanáticos que han seguido de cerca la carrera de 15 años del famoso: “No me lo descuiden, por favor”, “No estás solo Justin” y “Estamos contigo”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.



Cabe recalcar que esta no es la primera vez dentro de las últimas semanas que Justin Bieber encabeza los titulares a raíz de temas personales. Y es que recientemente se enfrentó a rumores de crisis matrimonial con la modelo Hailey Bieber.



No obstante, la pareja desestimó las especulaciones publicando algunas fotografías del cumpleaños de Justin en compañía del hijo de ambos, Jack Blues Bieber.

