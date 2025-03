Justin Bieber responde con contundente mensaje a especulaciones sobre su consumo de drogas

Justin Bieber ha decidido responder con firmeza a los recientes rumores que apuntaban a que estaba enfrentando problemas relacionados con el consumo de drogas.

El cantante canadiense recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje en el que expresó su postura frente a las especulaciones que se han generado en las últimas semanas.

A través de su cuenta de Instagram, Bieber publicó una imagen acompañada del texto: “No tenemos nada que demostrar hoy, solo el regalo de la vida para aceptar y recibir. Nada se nos debe y no le debemos nada a nadie”, junto a un emoji de corazón rojo y el tema “Sir Duke” de Stevie Wonder como fondo musical.

El origen de estos rumores se remonta a hace algunas semanas, cuando comenzaron a circular comentarios que señalaban que el intérprete de “Sorry” estaba atravesando problemas relacionados con el consumo de sustancias. Ante esta situación, un representante del artista declaró al portal TMZ el pasado 23 de febrero que tales afirmaciones eran “completamente falsas”, calificando además las especulaciones como “agotadoras y lamentables”. También destacó que, pese a las evidencias que desmienten estas acusaciones, “la gente insiste en perpetuar narrativas negativas y dañinas”.

Días después, Bieber compartió un video en el que rapeaba sobre estar “drogado”, lo que generó aún más comentarios entre sus seguidores. Además, el 3 de marzo publicó una fotografía en la que se le observa utilizando un bong de cristal, y previamente había difundido un video donde aparentemente fumaba marihuana.

La actitud y apariencia del cantante durante un evento reciente en Los Ángeles, donde asistió al lanzamiento de la marca de cuidado de la piel de su esposa Hailey Bieber, también llamó la atención del público. Algunos fanáticos manifestaron su preocupación por la salud del artista.

Por otro lado, una fuente cercana a Justin aseguró a Us Magazine que el intérprete es consciente de las críticas sobre su aspecto, pero que “simplemente está siendo él mismo” y que no busca mantener una imagen impecable solo para satisfacer al público. Asimismo, enfatizó que “no hay ninguna crisis” y que a Bieber “realmente no le importa lo que la gente piense”.

En cuanto a su relación con Hailey, personas cercanas a la modelo afirmaron que ella se encuentra preocupada por el estado emocional de su esposo. “Hailey está haciendo todo lo posible por apoyarlo, pero hay un límite en lo que puede hacer”, expresó una fuente.

