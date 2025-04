Justin Bieber se despide de su abuelo Bruce con un emotivo mensaje

El 24 de abril falleció a los 80 años Bruce Dale, abuelo materno de Justin Bieber. La noticia la dio a conocer la funeraria W.G. Young, de Stratford, Ontario, Canadá.

El cantante recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un emotivo mensaje en memoria de Bruce, a quien de cariño le decía papa y quien siempre lo apoyó en su búsqueda del éxito en la escena musical. “Siempre te quitaba todo el dinero, jaja. Recuerdo que me dijiste específicamente que la abuela te daba una mesada de 20 dólares ¡POR SEMANA! Yo siempre te convencía en gastar ese dinero en botanas en el partido de hockey los viernes por la noche. A regañadientes, siempre me la dabas.

“No puedo esperar para verte de nuevo, pronto, en el cielo. Hasta entonces, sé que me estás mirando. Te extrañaré. Me dolerá mucho. Y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado”.

Justin también compartió un breve video en el que se le ve cuando era niño, con su mamá Pattie Mallette y con Bruce, quien lo abraza tiernamente. Complementó el clip con el mensaje: “Te amo papa, te amo y te extrañaré por siempre”.

En las últimas semanas han corrido rumores acerca de que Justin Bieber tiene problemas con su esposa Hailey Bieber, pero nada ha sido comprobado. El mismo día en que Bruce Dale falleció, la modelo aceptó un premio en la novena entrega de los Annual Fashion Awards, en Los Ángeles, y durante su discurso dijo: “Quiero agradecer a mi esposo por apoyar este sueño mío desde el principio y por animarme siempre. Gracias”. Justin hizo lo suyo, publicando en esa red social una foto en la que aparece con Hailey, y que lleva más de un millón de likes.

