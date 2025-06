Hailey Bieber aviva rumores de divorcio al aparecer sin su anillo de bodas

Hailey Bieber vuelve a desatar la especulación sobre una posible separación de su esposo, Justin Bieber, después de que fuera fotografiada en Nueva York sin su anillo de bodas en dos ocasiones distintas este jueves.

La modelo, de 28 años, fue captada primero durante un desayuno en The Commerce Inn en West Village, vistiendo una gabardina color caqui, gafas de sol y un look casual, pero sin la llamativa alianza valorada en $500 mil, según reportó Page Six.

Horas más tarde, se unió a las modelos Camila Morrone y Suki Waterhouse para una noche de chicas en Chez Fifi (Upper East Side), luciendo un elegante abrigo de cuero negro y jeans holgados, pero nuevamente sin el simbólico anillo.

¿De dónde vienen los rumores?

Los rumores de divorcio han perseguido a la pareja desde su matrimonio en 2018, pero se intensificaron en marzo pasado, cuando Hailey dejó de seguir a Justin en Instagram. Aunque ella atribuyó el hecho a un error técnico —tras la desactivación temporal de la cuenta del cantante—, los comentarios no cesaron.

En una reciente entrevista con Vogue, Hailey expresó su frustración: “Pensé que después de siete años esto se calmaría, pero no. Incluso después de tener un hijo, la gente no sigue adelante”, refiriéndose al nacimiento de su hijo Jack Blues en agosto de 2023.

La situación se complica por los reportes sobre el comportamiento errático de Justin, quien ha sido visto fumando marihuana de manera recreativa y enfrentando episodios que generaron preocupación en sus seguidores. En abril, una fuente cercana reveló a Page Six que el cantante estaba “pasando por un momento difícil” y que Hailey, aunque apoyándolo, “no puede hacer mucho más”.

Mientras los fanáticos especulan, ni Hailey ni Justin han confirmado una ruptura. Sin embargo, la ausencia del anillo y los constantes rumores mantienen en vilo a la opinión pública.

La pareja se casó el 13 de septiembre de 2018 en un juzgado de Nueva York, en una ceremonia íntima y sorpresa, y un año después, el 30 de septiembre, tuvieron una gran ceremonia en South Carolina.

Seguir leyendo: