Salud mental de Justin Bieber causa preocupación tras recientes publicaciones

El cantante canadiense Justin Bieber, quien está casado con Hailey Bieber, ha causado gran preocupación entre sus seguidores en los últimos meses por cuestiones relacionadas a su salud mental, incluso ya hay quienes han asegurado que está pasando por un episodio similar al que vivió Britney Spears en el pasado reciente y así lo hicieron saber en los comentarios dejados en su última publicación.

“Britney Bieber”, “¿Qué diablos pasa con Britney Spears y Bieber?”, se lee en algunos de los comentarios que le han dejado, mientras que otros tantos mostraron su inquietud por la foto que publicó.

“¿Qué está mal contigo, hermano?”, “Está pidiendo ayuda a gritos 😢 y nadie se da cuenta”, “Enfermera, se escapó de nuevo”, “Estoy preocupada de que se va a matar a sí mismo”, le dejaron otros seguidores preocupados, mientras que otros tantos pidieron que lo dejen en paz.

“Dejen a Justin Bieber solo”, “Dejen que publique lo que quiera, no empiecen con sus comentarios de “ve a buscar ayuda” es molesto”, “La gente en los medios, la gente en las redes sociales realmente creen que tienen el derecho de dictar o juzgar a Justin por lo que hace. ¡Sigue siendo fuerte, Justin! 🙏”, se lee en algunos de los comentarios de defensa que ha recibido su última foto y que publicó la madrugada de este miércoles.

Esta nueva controversia sobre su salud mental llega horas después de que el propio Justin Bieber confrontara a aquellos que han opinado sobre él y la difícil situación por la que estaría atravesando.

Estoy preocupado por Justin Bieber. Hay tanto dolor en la vida de Justin”, se lee en uno de los mensajes que ha recibido Justin y para el que tuvo una respuesta desde Instagram Stories: “Preocúpate por ti mismo, abuelo”.

La respuesta del famoso intérprete canadiense se produjo días después de que externara su sentir ante el nivel de exigencia al que ha sido sometido desde niño.

“Así es como me siento después de que la gente siga diciéndome que hay más trabajo por hacer después de que he dado todo lo que tengo para dar. No creo que ninguno de nosotros pueda soportar escuchar, ‘Solo tienes que intentarlo un poco más y serás como yo.’ No es verdad”. Escuché a tontos que me dijeron que trabajara más duro. Y no hay fin en tratar de ganar tu lugar en esta vida porque lo intenté. Tienes todo lo que necesitas ahora”, escribió en Instagram el 6 de junio.

