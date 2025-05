Justin Bieber celebró a Hailey en el Día de la Madre con música mexicana

En medio de un momento íntimo y cargado de emoción, Justin Bieber encontró la manera perfecta de homenajear a su esposa Hailey en una fecha muy significativa para ambos: su primer Día de la Madre.

El cantante canadiense eligió una serenata con mariachi para demostrarle su amor y celebrar la nueva etapa que viven como padres.

La escena, que él mismo compartió en Instagram, muestra a Hailey disfrutando de la inesperada sorpresa. Sentada al aire libre, con una expresión de asombro y ternura, la modelo escuchó atentamente mientras el grupo interpretaba el clásico “Cielito lindo”.

Bieber, con evidente entusiasmo, grabó cada segundo de la presentación.

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jack, en agosto de 2024, por lo que esta ocasión marcó un momento emocional en su vida familiar. Además del gesto musical, Justin publicó una serie de fotografías de Hailey acompañadas de mensajes con los que reafirma su admiración por ella en su rol de madre.

Este acto también llega en un contexto en el que los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial habían cobrado fuerza. La falta de interacción en redes sociales entre ambos y algunos episodios recientes alimentaron las especulaciones. Sin embargo, esta muestra pública de afecto parece desmentir los comentarios sobre una posible separación.

En días anteriores, Bieber ha sido foco de atención por su comportamiento errático en eventos públicos y su tensión con los paparazzi que lo siguen constantemente por Los Ángeles. A pesar de las críticas y las preguntas sobre su salud emocional, el artista ha sido enfático sobre su permanencia en la ciudad.

“Todos me dicen que me vaya de Los Ángeles. ¿Creen que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia?”, cuestionó en una reciente publicación. También reflexionó sobre su evolución personal y sus prioridades como esposo y padre: “Yo también me he visto envuelto en la naturaleza transaccional de Hollywood […] Solo quiero sumergirme en la cultura, aprender de todos, y ser un defensor del AMOR Y LA IGUALDAD”.

Con esta serenata, Bieber no solo celebró a Hailey, sino que también dejó claro que, en su hogar, la música y el amor siguen siendo protagonistas.

Seguir leyendo:

• Justin Bieber genera diversos rumores sobre su comportamiento en Coachella

• Justin Bieber pide a sus fans que no gasten dinero en ropa de la marca Drew House

• Justin Bieber protagoniza fuerte encontronazo con los paparazzi