Hailey Bieber confiesa cuántos hijos quiere tener con Justin Bieber

En una revelación sincera durante su participación en el podcast ‘In Your Dreams With Owen Thiele’, Hailey Bieber compartió sus planes de expandir su familia con su esposo, Justin Bieber. La pareja, que dio la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, el año pasado, ve un futuro con más niños.

“Sé que quiero más de uno, pero no tengo prisa”, afirmó la fundadora de la marca de cuidado de la piel Rhode. Esta declaración llegó cuando el presentador del podcast, Owen Thiele, bromeó sobre la posibilidad de que la pareja tuviera “cinco Biebers corriendo por ahí”, una idea que a Hailey pareció entusiasmarle.

Habla de su felicidad de ser mamá

La modelo, de 28 años, no ocultó su felicidad en su nuevo rol como madre. “Es muy divertido. Me encanta ser mamá”, expresó. Además, confesó que siempre había visualizado este camino para su vida: “Siempre supe que quería ser madre, desde pequeña. Siempre me imaginé teniendo hijos”.

Hailey y Justin Bieber, quien cumplió 31 años este año, anunciaron el nacimiento de su hijo Jack en agosto de 2024 a través de las redes sociales. “BIENVENIDO A CASA JACK BLUES BIEBER 🐻”, escribió el cantante de ‘Yukon‘ en su momento.

La pareja, casada desde 2018, manejó su embarazo con notable discreción, revelando la noticia oficialmente en mayo de 2024 mediante fotografías de su ceremonia de renovación de votos en Hawái.

A pesar de compartir sobre su vida familiar en plataformas como Instagram, los Bieber han decidido proteger la privacidad de su pequeño, evitando mostrar su rostro. Jack hizo una especial aparición en la campaña promocional del álbum ‘Swag‘ de su padre, en fotos que muestran a la familia vistiendo camisetas a juego y capturan momentos tiernos entre padre e hijo.

Mientras contempla el crecimiento de su familia, Hailey también habló sobre sus decisiones personales en cuanto a belleza, revelando que se ha comprometido a no aplicarse Botox en el rostro (excepto en la mandíbula por un tema de ATM) hasta cumplir los 30 años. “Cuando llegue a esa edad, veré si me apetece hacerlo”, concluyó.

