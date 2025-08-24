¿Cómo Justin y Hailey Bieber celebraron el primer cumpleaños de su hijo Jack?

Hailey y Justin Bieber celebraron el primer cumpleaños de su hijo Jack Blues Bieber con una emotiva y privada celebración familiar privada.

A través de su cuenta de Instagram, Hailey compartió dos tiernas fotos junto a su hijo Jack, en las que aparece intentando trepar por su vestido y en otra mientras lo abraza y lo besa.

“1 año de ti, mi hermoso niño. Feliz primer cumpleaños Jack Blues, eres la alegría personificada”, escribió Hailey para acompañar las imágenes.

La celebración del pequeño Jack también incluyó una decoración con globos en tonos azul bebé, blanco y dorado, capturada en imágenes que Hailey compartió en sus historias de Instagram, en las que se veía al bebé de Hailey y Justin jugando en su parque infantil rodeado de globos temáticos de “1st birthday” (primer cumpleaños).

El ambiente reflejaba un momento familiar lleno de amor y felicidad, a pesar de que la pareja ha enfrentado rumores y tensiones en su matrimonio desde el nacimiento de Jack el año pasado.

En entrevistas recientes, Hailey habló abiertamente sobre los retos de la maternidad y cómo Jack se ha convertido en el centro de su vida.

Justin, aunque no publicó nada específico en el día del cumpleaños, ha compartido momentos amorosos y especiales con su hijo en otras ocasiones.

¿Cuándo nació el hijo de Justin y Hailey Bieber?

El 23 de agosto de 2024, Justin Bieber anunció el nacimiento de Jack, su primer hijo junto a Hailey Bieber, con una foto del pie pequeño publicada en su cuenta de Instagram.

“Bienvenido a casa, Jack Blues Bieber”, escribió el cantante junto a la foto, que se llenó de mensajes de felicitaciones de figuras como Charlie Puth y Rauw Alejandro.

El anuncio del nacimiento del hijo de Justin y Hailey Bieber ocurrió apenas días después de que los fans de cantante aseguraran en redes sociales que estaban por anunciar la llegada al mundo de su bebé.

En mayo, Justin y Hailey Bieber sorprendieron al mundo al anunciar que estaban esperando su primer bebé juntos tras seis años de matrimonio.

En ese momento, la pareja compartió varias imágenes de su renovación de votos en Hawái, en las que se ve a Hailey posar con un vestido blanco que dejaba ver su vientre de embarazo.

