Justin y Hailey Bieber se muestran enamorados durante sus vacaciones en la montaña

Justin y Hailey Bieber están demostrando que su romance sigue más fuerte que nunca. La pareja se encuentra disfrutando de unas pintorescas vacaciones en la montaña, donde han sido captados compartiendo momentos de dulzura y complicidad, lejos de los focos y la agitada vida pública.

A través de una publicación en Instagram este domingo, 12 de octubre, los seguidores pudieron ver a la pareja, de 31 y 28 años respectivamente, besándose con un impresionante fondo de montañas y un lago azul vidrioso.

Abrigados con prendas invernales, Justin lucía un abrigo de polar color canela y un sombrero de crochet, mientras que Hailey optó por un estilo más urbano con una chaqueta de cuero negra, gorra de béisbol y gafas de sol.

Otra imagen capturó a la pareja remando juntos en un bote, disfrutando de la tranquilidad del paisaje. Hailey también compartió en su cuenta personal una fotografía desde la embarcación, acompañada con la frase: “¡Salgamos más!”, junto con la canción ‘You’re Still the One’ de Shania Twain, un detalle que no pasó desapercibido para sus fans.

¿Un amor fortalecido?

Este viaje romántico llega apenas unas semanas después de que una fuente cercana a la pareja revelara a People cómo la pareja ha logrado superar sus “desafíos” y fortalecer su vínculo. Según la fuente, “han tenido dificultades como cualquier otra persona, pero siempre vuelven a lo mismo: creen firmemente que son almas gemelas”.

La pareja, que celebró su séptimo aniversario de bodas el pasado 13 de septiembre, y, sin duda, el nacimiento de su hijo Jack Blues, en agosto del año pasado, consolidó más su relación. “Ser padres no ha hecho más que fortalecer su vínculo: Jack es el centro de todo para ellos”, afirmó la fuente a la revista.

En el ámbito profesional, ambos se encuentran en un gran momento. Justin está viviendo una etapa de éxito musical con el lanzamiento de sus álbumes ‘SWAG’ y ‘SWAG II’, y se prepara para ser cabeza de cartel en el Coachella Valley Music & Arts Festival en abril de 2026, su primera participación individual en el prestigioso evento. Sumado a esto, reveló que será el artista mejor pagado en la historia del festival.

Seguir leyendo: