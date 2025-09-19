Justin Bieber se corona como en el artista mejor pagado de Coachella

El cantante Justin Bieber, junto a Sabrina Carpenter y Karol G, forma parte de la selección de artistas que encabezarán el festival de música Coachella. En medio del furor que generó esta noticia que se dio a conocer que el canadiense se ha coronado como el artista mejor pagado de dicho evento desde su primera edición.

De acuerdo con el portal Rolling Stone, el intérprete de “Baby” y “Love Yourself” cobrará más de $10 millones de dólares por sus dos presentaciones Coachella en 2026, superando a famosas como Beyonce y Lady Gaga.

Fuentes aseguraron a la revista que esto fue posible gracias a que el cantante habría negociado directamente los términos de su contrato con Goldenvoice, la promotora del evento.

Y es que expertos de la industria afirman que luego de asegurar el evento de dos fines de semana en Indio, California, la remuneración de Bieber supera los $5 millones por presentación.

Además de la ganancia económica, el portal estadounidense calificó la próxima participación de Justin Bieber en el reconocido festival como un gran movimiento que será el parteaguas de la nueva etapa de su carrera.

“Entre ser cabeza de cartel en Coachella y el éxito de Swag, está claro que este es el comienzo de una nueva y emocionante era para Justin, una en la que él tiene el control total. Es un paso revolucionario para un cabeza de cartel, y es algo que construyó completamente por su cuenta”, se declaró en la publicación.

Justin Bieber será el encargado de encabezar la cartelera del Festival Coachella durante los sábados 11 y 18 de abril. Previo a sus presentaciones, artistas como The Strokes, Addison Rae y Labrinth amenizarán la velada y deleitarán al público con su talento.

