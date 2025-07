Justin Bieber aborda el tema de los paparazzis, su matrimonio y sus luchas en nuevo álbum

Justin Bieber está de vuelta, y esta vez no solo con música, sino con toda una declaración de vida. A sus 31 años, el cantante acaba de lanzar su séptimo álbum de estudio, ‘Swag’ —su primer trabajo discográfico desde Justice (2021)—, y con él llega una mezcla de confesiones íntimas, memes involuntarios y, por supuesto, mucho amor hacia Hailey Bieber.

Si hay algo que define a Bieber en los últimos años, es su relación amor-odio con las redes sociales. Entre publicaciones crípticas y momentos virales, el artista ha dejado a sus seguidores preguntándose: “¿Estará bien?”. Pero en ‘Swag’, Justin lo aclara todo… o casi todo.

En ‘Therapy Sessions’, un interludio cómico junto al actor Druski, Bieber se ríe de los rumores sobre su supuesta “crisis existencial”. “La gente cree que me estoy volviendo loco, pero solo estoy disfrutando las redes como cualquier humano”, defiende.

Druski, en modo cómplice, le da la razón, aunque también aprovecha para burlarse de cómo Justin pronunció “business” durante su ya legendario enfrentamiento con los paparazzi.

“Standing on Business”: Revive su momento con los paparazzis

Hablando de paparazzis, Swag incluye “Standing on Business”, una canción que revive el momento en que Bieber les soltó: “Soy papá. Soy esposo. No lo entiendes. Estoy en lo que a negocios se refiere”. La frase se convirtió en meme, pero en el tema, Justin lo toma con humor y hasta admite que quizá su pronunciación no ayudó a que lo tomaran en serio.

A pesar de los chismes de divorcio, Swag es, en gran parte, una carta de amor a Hailey. En “Devotion”, Bieber canta: “Me gusta cuando me abrazas / Me gusta cuando me regañas también”, demostrando que hasta los pleitos fortalecen su relación.

Pero no todo es color de rosa. En “Walking Away”, Justin admite los altibajos: “Hemos estado poniendo a prueba nuestra paciencia / Creo que es mejor que nos tomemos un descanso / Y recordemos lo que es la gracia”. Sin embargo, reafirma su compromiso: “Cariño, no me voy. […] Te dije que cambiaría”.

Bieber también reflexiona sobre su fe en “Glory Voice Memo”, donde habla de decepciones y segundas oportunidades. “Me han usado y me han golpeado […] Pero yo, extiendo mis manos / Te imploro piedad”, canta, mostrando una faceta más vulnerable.

Con colaboraciones de Gunna, Sexxy Red y otros, Swag es un viaje por la mente de Justin: un hombre que, entre memes, críticas y confesiones, sigue aprendiendo a equilibrar fama, familia y felicidad, o eso es lo que refleja su nuevo material musical.

