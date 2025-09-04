Justin Bieber anuncia por sorpresa ‘Swag II’ y llega a la medianoche

Justin Bieber vuelve a demostrar que su estilo y su conexión con los fans siguen más vivos que nunca. El jueves 4 de septiembre, la superestrella canadiense anunció de manera sorpresiva el lanzamiento de ‘Swag II’, la secuela de su aclamado álbum que lleva el mismo nombre, que estará disponible desde la medianoche del viernes 5 de septiembre.

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir el anuncio, publicando imágenes de modernas vallas publicitarias digitales desplegadas en varias ciudades. Con un llamativo fondo rosa y el simple mensaje ‘Swag II’, la campaña viral dejó claro que nuevo material estaba en camino.

Bieber acompañó las fotos con textos concisos pero contundentes: “SWAG II medianoche esta noche” y “Medianoche”

Este movimiento confirma que Bieber continúa innovando en sus estrategias de lanzamiento, marcando la segunda vez este año que anuncia un álbum con apenas unas horas de antelación. Una táctica que ya había utilizado con el primer ‘Swag’, cuando puso vallas publicitarias en Nueva York revelando la portada y la lista de canciones justo antes de su publicación.

Con su regreso, después de cuatro años de ausencia, Justin Bieber volvió a entrar en el top cinco de los artistas más escuchados en el mundo en Spotify, posicionándose en el tercer lugar.

¿Un giro a sonido pop?

Según información previa de Billboard, Swag II promete un sonido más orientado al pop, a diferencia de su predecesor, que se enfocó en el R&B y debutó en el número 1 de la lista de Top Álbumes de R&B. Esta nueva dirección musical muestra la versatilidad artística de Bieber y su capacidad para transitar entre géneros.

El lanzamiento estratégico de Swag y ahora de Swag II también tiene implicaciones en la temporada de premios. Al publicar el primer volumen poco antes del cierre de elegibilidad de los Grammy 2026, y el segundo inmediatamente después, Bieber se asegura de que ambos álbumes compitan en años distintos, evitando así competir contra sí mismo en las categorías principales.

Los creyentes (beliebers) tienen motivos para estar emocionados. Tras cuatro años de espera desde Justice (2021), Bieber no solo regresó, sino que lo hace con una productividad inusitada.

En los últimos meses, además de grabar, lanzó videoclips para éxitos como ‘Daisies’ y ‘First Place’, este último filmado en Floki Studios en Islandia, el mismo lugar donde se rumorea que grabó parte de ‘Swag II’.

Con esta nueva entrega, Justin Bieber reafirma su lugar en la industria musical, demostrando que aún tiene mucho que decir y que su ‘swag’ está lejos de desaparecer.

