Justin Bieber sorprendió a sus fans al bailar música mariachi en Los Ángeles

Justin Bieber causó furor en las redes sociales al ser captado bailando y cantando música de mariachi durante un evento en Los Ángeles, lo que se convirtió en un momento viral.

El divertido momento ocurrió el lunes durante un torneo de baloncesto que formaba parte de un evento promocional de su marca de ropa SKYLRK en los estudios SRGN de Los Ángeles, California.

En los videos, que rápidamente se difundieron en redes sociales, se ve a Bieber en medio del evento cuando escuchó la música de un grupo de mariachis que estaba presente y no dudó en detenerse para unirse a la celebración.

El intérprete de “Baby” mostró su aprecio por la cultura mexicana al acercarse a los mariachis y participar en su show bailando con entusiasmo y acompañando con su voz la emblemática canción “Hermoso Cariño”, del compositor Fernando Z. Maldonado.

La reacción de Justin fue tan espontánea que se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales en México y Estados Unidos, con miles de fans de cantante elogiando la sencillez y el cariño del artista hacia la cultura mexicana.

Los seguidores mexicanos de Bieber no tardaron en reaccionar, compartiendo comentarios y memes que celebraban su cercanía con México, además de bromear sobre su estilo de baile y su supuesto “méxico interior”.

La viralización de los videos generó que Bieber se posicionara en las tendencias digitales en México, reafirmando su popularidad global y su capacidad para sorprender a sus fans en momentos inesperados.

Este no es la primera vez que Justin Bieber muestra su cariño por la cultura mexicana. En mayo pasado, el cantante sorprendió a su esposa con una serenata de mariachi y en diversas ocasiones ha sido captado bailando cumbia en festivales como Coachella.

