¿Hailey y Justin Bieber buscan ser papás por segunda vez? La modelo responde

La modelo y empresaria Hailey Bieber se encuentra viviendo una de las etapas más plenas de su vida a nivel profesional y personal. Y es que luego de cerrar un trato de $1,000 millones de dólares con la compañía e.l.f. Beauty por las acciones de Rhode, la famosa se encuentra viviendo las mieles de su maternidad.

Y fue de esta faceta que la socialité habló en una entrevista para la edición Men of the Year 2025 de GQ, una mirada inédita a su vida familiar junto al cantante Justin Bieber y las enseñanzas que su pequeño Jack Blues Bieber ha traído consigo.

“No creo que haya algo que alguien pueda decirte para prepararte, hasta que lo vives. Pero me siento mucho más lista para hacerlo de nuevo, a diferencia de lo poco preparada que me sentí la primera vez“, comentó a la reconocida revista.

Asimismo, aclaró que si bien dentro de sus planes y los de su esposo está ampliar la familia y brindarle un hermanito a su pequeño Jack, por el momento no es una prioridad.

Definitivamente quiero más de uno, pero no tengo prisa" Hailey Bieber – Modelo y empresaria

“Amo ser mamá. Siempre supe que quería ser madre desde que era niña. Pero ahora que tengo un hijo, creo que cualquier decisión que tome una persona (tener o no tener hijos) es totalmente válida“, indicó al respecto.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que han decidido mantener la identidad de su primogénito fuera de los reflectores, Hailey afirmó que: “Ambos nos sentimos muy protectores con nuestro hijo, y no creo que eso cambie nunca. Nuestra vida es muy pública, así que simplemente cruzaremos cada puente cuando lleguemos a él”.

Y todo parece indicar que esta realidad está lejos de cambiar: “Por ahora me siento cómoda con la manera en que compartimos, y no compartimos, ciertas cosas“, dijo para finalizar.

