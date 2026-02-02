“Ese es mi bebé”: Hailey Bieber aplaude el regreso triunfal de Justin en los Grammy

La 68ª edición de los Annual Grammy Awards, celebrada el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, no solo destacó por las premiaciones, sino que también fue testigo del emotivo y comentado regreso a los escenarios de Justin Bieber, quien encontró en su esposa, Hailey Bieber, su más ferviente y pública seguidora.

Horas después del espectáculo, Hailey Bieber, fundadora de la marca Rhode y una de las figuras más visibles en la vida del cantante, utilizó sus redes sociales para expresar su orgullo y admiración. En una historia de Instagram, compartió una foto íntima junto a Justin en un elevador, donde él lucía una chaqueta abierta y jeans, acompañada de la leyenda: “Ese es mi bebé”.

Además, publicó fragmentos de la presentación en vivo y otras imágenes de la gala, incluyendo una con el mensaje “Nos vemos, Coachella”, confirmando así la próxima participación de Justin en el icónico festival musical.

Hailey and Justin really said AND OUT pic.twitter.com/3yusto34dZ — Raw Talent Bieber 💕 (@insiderjustin) February 2, 2026

Tras algunos años de ausencia en la ceremonia, Justin Bieber subió al escenario para interpretar “Yukon”, tema incluido en su más reciente álbum SWAG, nominado en varias categorías. Sin embargo, más allá de la música, fue su puesta en escena la que capturó todas las miradas: el artista sorprendió al vestir únicamente boxers de satén y calcetines, un look inusual que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios.

Aunque no se alzó con premios esa noche, su performance se consolidó como uno de los momentos más comentados de la gala, reafirmando su presencia en la industria musical.

Una pareja unida en la alfombra roja

La noche también destacó por la aparición conjunta de la pareja en la alfombra roja, donde lucieron outfits coordinados en negro, demostrando no solo su sintonía en estilo, sino también su apoyo mutuo constante.

Hailey ha respaldado abiertamente la carrera de Justin desde el lanzamiento y nominación de SWAG, y sus publicaciones tras el show no hacen más que reafirmar esa complicidad afectiva que los caracteriza.

