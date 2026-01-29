Justin Bieber volverá a los escenarios con una presentación especial en los Grammy 2026

¡Excelentes noticias para los fanáticos del cantante canadiense Justin Bieber! Se ha confirmado su regreso a los escenarios con una presentación especial para la gala de los Premios Grammy 2026, la cual esta programa a realizarse el próximo domingo 1 de febrero.

La noticia fue dada a conocer por la Academia de la Grabación a través de una publicación en redes sociales, desatando furor entre los seguidores más fieles del intérprete de “Sorry” y “Peaches”.

“Ha vuelto. @lilbieber sube al escenario de los GRAMMY para una noche que nunca olvidarás”, se lee en el post que confirma la presentación televisada del artista y que ya ha desatado una ola de especulaciones sobre las sorpresas que incluirá en su regreso.

Sin embargo, se prevé que Justin Bieber interprete el sencillo “Daisies”, incluido en Swag y que lo llevó a recibir una nominación en la categoría de mejor interpretación pop solista. Asimismo, su tema “Yukon” compite en la categoría de mejor interpretación R&B.

Esta presentación se suma a la pequeña selección de conciertos que el famoso ha ofrecido durante los últimos años, luego de la cancelación de su gira en 2022. La mayoría de estos consistió en eventos privados y apariciones especiales, tal y como la que protagonizó junto a SZA en 2025.

Este año, los Premios Grammy contarán con actuaciones en la tarima de Sabrina Carpenter, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, SOMBR, The Marías y el dúo Clipse.

La conducción correrá a cargo de Trevor Noah por sexto año consecutivo, mientras que Harry Styles y Doechii fungirán como presentadores especiales durante la velada.

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero a las 20:00 horas (ET), y el público podrá seguir la transmisión desde el Peacock Theater.

Seguir leyendo:

• Justin Bieber sufrió una lesión tras caer de un monopatín eléctrico

• Hailey Bieber confiesa que ella Justin siempre comparten ropa

• ¿Hailey y Justin Bieber buscan ser papás por segunda vez? La modelo responde