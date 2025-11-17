Justin Bieber sufrió una lesión tras caer de un monopatín eléctrico

Justin Bieber sufrió una dolorosa lesión en las costillas tras caer de un monopatín eléctrico, un contratiempo que afecta su preparación para un esperado regreso musical en 2026.

El cantante canadiense de 31 años, que se prepara para encabezar el festival Coachella, reveló el accidente durante una transmisión en vivo desde Twitch.

En el livestream de casi cuatro horas, Bieber mostró las molestias que le provoca la lesión, como reír o hablar debido al impacto en su costado.​

El accidente sucedió mientras manejaba un Onewheel, un monopatín eléctrico de una rueda, cuya popularidad ha crecido entre jóvenes y celebridades por su velocidad y maniobrabilidad.

La caída afectó directamente el área de las costillas del cantante, dificultando movimientos básicos y su capacidad para respirar profundamente.​

La lesión en las costillas es particularmente delicada para un cantante, pues esta zona torácica es clave para el control de la respiración diafragmática y la proyección vocal.

Así, cualquier dolor en esa área puede afectar la formación de frases musicales y la ejecución de notas, razón por la cual Bieber realizó pausas frecuentes durante el ensayo transmitido en Twitch y se mostró visiblemente incómodo.​

Pese a la incomodidad, Justin Bieber continúa con sus preparativos para Coachella 2026, un evento crucial en su carrera. Será la primera vez que figure como headliner en el festival, programado para los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril.

Además, Bieber llegará como el artista mejor pagado en la historia de Coachella, con un contrato estimado en 10 millones de dólares. Su presencia liderará un cartel destacado que incluye a artistas de la talla de Sabrina Carpenter y Karol G.

Seguir leyendo:

· Justin Bieber sorprendió a sus fans al bailar música mariachi en Los Ángeles

· Justin Bieber anuncia por sorpresa ‘Swag II’ y llega a la medianoche

· Jack Blues, hijo de Justin Bieber, debutó en un video musical del cantante