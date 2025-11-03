Justin Bieber reveló detalles sobre su presentación en Coachella

Falta poco para Coachella 2026, por eso Justin Bieber compartió algunos detalles sobre el show ue prepara para el festival, que se celebrará en abril en el Empire Polo Club en Indio, California.

En una reciente transmisión en Twitch, el cantante le contó a sus seguidores cómo se está preparando el show que ofrecerá, el cual marcará su debut como artista principal en el icónico festival.

“Voy a cantar los dos discos (Swag y Swag II) completos, probablemente, y buscaré la manera de fusionar algunas de las canciones antiguas… Todavía no he interpretado estas canciones en vivo, esa será la primera vez que realmente las interprete todas en vivo así”, dijo sobre el setlist que prepara para el show.

Bieber, quien ya había participado anteriormente como invitado en ediciones pasadas, actuará los sábados 11 y 18 de abril, fechas para las cuales las entradas se agotaron rápidamente tras el anuncio oficial del lineup de Coachella, que incluye a otras estrellas como Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma.

En la transmisión en Twitch, el cantante, quien hace poco lanzó dos álbumes, reflexionó sobre su experiencia en giras pasadas.

“Creo que, precisamente por haber estado de gira durante tanto tiempo, la sola idea de volver a girar en este momento de mi vida me resulta muy desalentadora”, dijo.

Precisamente, este tipo de experiencias han hecho que sea más selectivo al momento de elegir los lugares en los que se presentará.

“Así que, creo que en este momento de mi vida, realmente quiero hacer fechas puntuales, donde simplemente elijo tal vez una ciudad y hago un par de conciertos, y no comprometerme con una gira completa de dos años; eso es lo que suele ser, como por un año y medio, dos años” , indicó.

Por el momento, el cantante descartó salir de gira pronto y aseguró que solo está centrado en su show de Coachella.

“Ahora mismo, solo me centro en Coachella. Me voy a centrar en eso y darlo todo”, aseguró.

Hace poco, Justin Bieber sorprendió al lanzar Swag y Swag II, su sétimo y octavo álbum de estudio, respectivamente.

