Justin Bieber protagonizó un nuevo altercado con paparazzis

Lo que debía ser una velada tranquila para una de las parejas más famosas del mundo terminó en un momento de tensión. El cantante Justin Bieber protagonizó un nuevo altercado con los fotógrafos la noche del pasado viernes, tras disfrutar de una cena con su esposa Hailey Bieber.

La pareja fue captada saliendo del exclusivo restaurante Sushi Park, un conocido punto de encuentro de celebridades en West Hollywood. Según reportes de medios como Page Six y grabaciones obtenidas por TMZ, el intérprete de “Peaches” se mostró visiblemente irritado ante el asedio de los flashes que lo esperaban en el estacionamiento.

Mientras caminaban hacia su camioneta, Bieber intentó cubrir su rostro con el brazo para evitar las fotografías. Sin embargo, al llegar al vehículo y antes de cerrar la puerta, la frustración del cantante llegó a su límite y tomó una botella de agua que lanzó con fuerza en dirección a los paparazzi que lo rodeaban.

El objeto no impactó en ninguna persona y terminó aterrizando en el asfalto. En los videos del incidente se escucha al cantante increpar a los fotógrafos, dejando ver que su paciencia ante el constante acoso mediático es cada vez más escasa.

Por su parte, Hailey Bieber mantuvo una actitud estoica y prefirió no interactuar con la prensa, subiendo al vehículo con calma mientras su esposo lidiaba con la situación. Una vez que el cantante cerró la puerta, el chofer de la pareja abandonó el lugar rápidamente.

Este episodio se suma a la larga lista de roces que Justin Bieber ha tenido con los paparazzi desde el inicio de su carrera.

El artista ha sido un crítico vocal de las tácticas agresivas de los fotógrafos, comparando en ocasiones el acoso que sufre con situaciones de acoso ilegal. Hasta el momento, los representantes del cantante no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente.

