En familia y feliz: Así celebró Justin Bieber su cumpleaños 32

Lejos de las luces de los escenarios y las fiestas multitudinarias que caracterizaron sus años de juventud, Justin Bieber celebró este 1° de marzo su cumpleaños número 32 en un ambiente de plenitud y serenidad. El astro canadiense optó por una reunión íntima, reafirmando que su prioridad actual es su faceta como esposo y padre.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Peaches” compartió con sus seguidores la calidez de su festejo. La imagen central de la celebración fue una tierna fotografía junto a su esposa, la modelo y empresaria Hailey Bieber.

En la publicación, se observa a la pareja en un momento de complicidad frente a un pastel decorado con fresas, capturando la estabilidad que han construido tras años de matrimonio.

“No hay nadie más con quien preferiría pasar mi día”, expresó el cantante, dejando claro que Hailey sigue siendo su pilar fundamental.

Por su parte, la modelo también se sumó a los festejos digitales compartiendo momentos de la velada y haciendo alusión a su hijo, Jack Blues, quien con apenas 18 meses de ha transformado por completo la dinámica de la familia Bieber.

Un nuevo capítulo

Este cumpleaños 32 encuentra a un Justin Bieber mucho más maduro y enfocado en su salud mental y espiritual. Sus padres, Pattie Mallette y Jeremy Bieber, también dedicaron emotivos mensajes al artista, recordando su evolución desde aquel fenómeno adolescente descubierto en YouTube hasta el hombre que es hoy.

A pesar de que los fanáticos esperan con ansias noticias sobre nuevos proyectos musicales para este 2026, Bieber parece estar disfrutando de un merecido descanso, priorizando la paz del hogar por sobre el ritmo vertiginoso de la industria.

