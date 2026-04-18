Gustavo Adolfo Infante asegura que Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados

En un nuevo capítulo de los rumores que rodean a una de las parejas más mediáticas del regional mexicano, el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó en el programa “De Primera Mano” que Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran separados.

“Mis fuentes me dicen que el día de hoy, este viernes 17 de abril del 2026, están separados Cristian Nodal y Ángela Aguilar”, declaró el conductor frente a las cámaras. Estas declaraciones surgen tras la controversia desatada por el estreno de “Un Vals”, la nueva canción del intérprete de “Botella tras botella”.

De acuerdo a la versión de Infante, el panorama es complejo para la pareja, esto debido a los crecientes problemas que está teniendo Nodal con su disquera y sus padres.

El periodista enfatizó que: “No es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal esté teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera“, señaló el periodista, sugiriendo que el cantante enfrenta conflictos en múltiples frentes.

Infante continuó: “Yo creo que debes tomar la rienda, el volante del carro de tu vida, tomar la decisión de llevar tu carrera”.

Dura crítica a Pepe Aguilar

El también conductor arremetió contra Pepe Aguilar, padre de Ángela, a quien calificó como “metiche” por su presunta interferencia en la vida privada de los esposos. “Yo no sé si Pepe Aguilar duerme entre Ángela y Nodal, pero ahí está todo el día de chismoso y de metiche”, lanzó.

Infante recomendó a la pareja tomar distancia de las influencias externas: “El casado casa quiere. Que viven en Houston, arreglen ustedes sus situaciones, sus cosas. Tenemos que hacer nuestra vida, porque si no van a terminar tronando”, sentenció.

Las declaraciones de Infante se dan en medio de la repercusión por “Un Vals”, tema que generó todo tipo de especulaciones sobre su contenido y posibles destinatarias. Sumado a esto, el propio Nodal había dicho días antes que tanto él como Ángela Aguilar habían pospuesto su boda religiosa.

La relación de los dos inició poco tiempo después de que Nodal se separara de Cazzu, madre de su hija Inti.

@deprimeramanoitv ÚLTIMA HORA: ¡Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían SEPAPADOS! Reveló Gustavo Adolfo Infante. ¿Todo a raíz del polémico parecido de la modelo de ‘Un vals’ con Cazzu? No te pierdas lo mejor de los espectáculos #DePrimeraMano en el canal 3.1 de #ImagenTelevisión de lunes a viernes a las 3 pm ♬ sonido original – De Primera Mano

Seguir leyendo:

Otto Padrón, ex de Angélica Vale, ya tendría una nueva relación, asegura Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante regresa a redes y aviva su conflicto con Sergio Mayer

Ordenan arresto contra Gustavo Adolfo Infante por violar orden de restricción de Maribel Guardia