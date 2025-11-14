Ordenan arresto contra Gustavo Adolfo Infante por violar orden de restricción de Maribel Guardia

La disputa pública entre el conductor Gustavo Adolfo Infante y la actriz Maribel Guardia dio un giro drástico con la revelación de una orden de arresto en contra del periodista. La medida judicial, divulgada este jueves, se emite por la presunta violación de la orden de restricción que Guardia interpuso hace meses para protegerse a sí misma y a su familia.

La información fue dada a conocer inicialmente por Carlo Uriel en el programa ‘Dulce y Picosito’ y replicada por Javier Ceriani. Según los reportes, un juez ordenó 12 horas de arresto para Infante.

De acuerdo a lo mencionado por Uriel, intentó contactarse con Infante para conocer su versión, el periodista de ‘De Primera Mano’ respondió que no había sido notificado oficialmente, pero afirmó: “No me ha notificado nada, pero tengo un amparo. Muchas gracias”.

Una declaración que Carlo Uriel calificó como “muy extraña”, cuestionando la necesidad de un amparo sin una notificación previa. Hasta el momento, la orden de aprehensión no ha podido ser ejecutada.

¿Cuál es el origen de la disputa?

El conflicto se remonta a comentarios que Maribel Guardia consideró profundamente ofensivos. En una entrevista en septiembre de 2025, la actriz explicó su decisión de interponer la restricción: “Cuando te tomas ya algo a nivel personal y ofendes a niveles tan profundos como lo hizo él, sí era importante ponerle un hasta aquí”.

Entre las razones específicas, Guardia citó declaraciones de Infante con connotaciones sexuales hacia ella y su hijo, las cuales calificó como una grave falta de respeto: “Las cosas que él dijo mías fueron muy feas, entre ellas una de que él nunca me dejaría a su hijo, pero dijo: ‘al mayor sí se lo dejaría’, con una connotación sexual que nada qué ver”.

De acuerdo a la información divulgada, el periodista deberá también retirar información en sus redes sociales que mencionen a Maribel Guardia o a su esposo, y también retirar algún material en su canal de YouTube.

@soycarlouriel ÚLTIMA HORA 🚨 | Un juez ordena 12 horas de arresto al periodista #GustavoAdolfoInfante por violar las medidas cautelares de la orden de restricción interpuesta por #MaribelGuardia . Asimismo, se dio aviso a la Policía Cibernética para el resguardo de los videos donde se menciona el nombre de Maribel, y se giró un oficio al canal de YouTube de Gustavo para que retire el material. #espectaculos #fyp #imeldatuñon ♬ sonido original – Carlo Uriel

Seguir leyendo: