Gustavo Adolfo Infante reacciona a la polémica de Susana Zabaleta con la prensa

En medio de la polémica que envuelve a la cantante Susana Zabaleta y su pareja Ricardo Pérez por su postura contra la prensa, el periodista Gustavo Adolfo Infante se sumó a la conversación y fue contundente al compartir su opinión sobre la parodia que el dúo de comediantes “La Cotorrisa” lanzó en contra de los medio de comunicación.

De acuerdo con el presentador de “De Primera Mano”, el trato del comediante Ricardo Pérez con la prensa mexicana habla de una postura individualista y poco empática sobre el mundo del entretenimiento: “Se me hace súper egoísta”, sentenció.

“A Susana toda la vida la hemos apoyado, toda la vida la hemos promocionado, toda la vida muchas cosas, pero ya el hecho de que a la hora de las patadas y los trancazos se ponga de lado de su novio cuando ella sabe perfectamente que Ricardo Pérez tuvo un brote histérico en el aeropuerto, que ni siquiera era con él y después tuviera la idea de mandar a alguien a jod*r a todos los reporteros”, expresó molesto durante el show de espectáculos.

Asimismo, apuntó a que la controversia que azota a la pareja se dio como resultado de la poca tolerancia del cómico: “Fue el que agredió, la prensa no se metía con él, la prensa no sabíamos quién era él, que le va muy bien en YouTube a la ‘Cotorrisa’ si, pero somos de corrales distintos”, argumentó.

Bajo esta tesitura, confirmó que se suma a la causa de sus compañeros periodistas en búsqueda del respeto que se merece la profesión: “A mí me cae muy bien la Zabaleta la verdad pero tengo que tomar responsabilidad de ello, no… tengo que tomar un lado y tomó el lado de la prensa (…) Ahora los fans de ‘La Cotorrisa’, van a poner las fechas de Susana Zabaleta. A partir de hoy el apoyo de Susana Zabaleta es por medio de ‘La Cotorrisa’, de la prensa ya nada“, aseguró.

Gustavo Adolfo Infante finalizó su declaración lanzando un contundente mensaje a Ricardo Pérez: “A mí me parece bien p*nche egoísta este cuate. Nada más está viendo para él, ‘yo soy la estrella'”, lamentó.

