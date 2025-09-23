Susana Zabaleta es abucheada por la prensa y ella responde

Un nuevo encontronazo fragmenta la relación laboral entre Susana Zabaleta y la prensa. Y es que en un inesperado giro de eventos, la famosa fue captada recibiendo abucheos en el aeropuerto de la Ciudad de México por parte de los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. ¿Cómo reaccionó? Sigue leyendo para enterarte.

A través de diversos videos difundidos en redes sociales se aprecia el momento exacto en el que la intérprete de “Colores en el viento” es recibida por un grupo de reporteros que corean “¡prensa digna, prensa digna!” para luego despedirla con abucheos.

Si bien la actriz intentó hacer caso omiso a los llamados de los medios que decidieron entrevistarla a pesar de los abucheos, aprovechó los reflectores para mostrar su descontento las acusaciones de infidelidad en contra de su pareja, el comediante Ricardo Pérez.

Al ser cuestionada por uno de los reporteros sobre esta ola de rumores, Zabaleta respondió: “Eso lo inventaste tú (…) Con todo respeto no le puedes decir a mi marido que es infiel, la verdad no”, sentenció.

@talenticimodigita Con imágenes de EBN, esto sucedió el día de ayer en el Aeropuerto cuando la actriz y cantante Susana Zabaleta, volvió a encontrarse con reporteros después de lo ocurrido con integrantes de la Cotorrisa #lacotorrisa #susanazabaleta #reporterosespectaculos ♬ sonido original – Talenticimodigital

Esta interacción, así como la protesta de los medios ante la parodia que el dúo de “La Cotorrisa” lanzó en contra de la prensa por los presuntos malos tratos en contra de Susana, desataron una ola de reacciones por parte de los internautas.

La mayoría de estas se perfilaron a favor de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, argumentando que la relación entre figuras públicas y la prensa de espectáculos es cada vez más tensa debido a la falta de tacto y respeto de este último elemento.

“Al principio fue chistoso, pero luego se enojaron todos los de la prensa y fue aún más chistoso”, “Gritan ‘prensa digna’, dicen que están molestos con ella, según la ven como enemiga por lis abucheos, pero terminan pidiéndole nota… ¿no sería más fácil ya no darle publicidad?” y “Se ofenden y ellos son los que no saben respetar, la primera vez ellos la iban empujando y la tiraron ahí ninguno dijo nada”, son algunas de las respuestas que se originaron en plataformas como Instagram y Tik Tok.

Susana Zabaleta responde a la crítica de la prensa

No pasó mucho tiempo antes de que la propia estrella de la pantalla chica se diera a la tarea de abordar este desafortunado encuentro por medio de sus redes sociales: “Llego al aeropuerto y me encuentro como a 20 reporteros a la salida de las maletas y empiezan a gritar: ‘¡prensa, digna, prensa, digna, prensa, digna!'”. Y volteo y digo ‘wow, prensa digna sí, es lo que todos queremos’. Entonces yo dijo ‘prensa digna’ y me empezaron a abuchear, a abuchear completamente“, contó.

@eljunket Susana Zabaleta se encontró esta tarde en el aeropuerto de la Ciudad de México con la prensa, sin embargo, no fue abordada luego de qué su pareja, Ricardo Pérez, mandara a amedrentar a los reporteros; al respecto, así reaccionó la actriz. #susanazabaleta #ricardoperez #lacotorrisa #eljunket #escandalo ♬ sonido original – Junket

Fue con una historia de Instagram que Susana Zabaleta calificó la acción de los medios de comunicación como un acto de misoginia que no está dispuesta a aceptar, por ello lo denuncia públicamente.

“Señoras y señores, eso eso es misoginia aquí y en todas partes el mundo, a eso se le llama misoginia y yo no tengo la culpa“, denunció la artista mexicana.

