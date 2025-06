Mariana Seoane lanza contundente respuesta a Susana Zabaleta tras insulto en su contra

A unas semanas de haber hecho un llamado a dejar atrás la polémica con Susana Zabaleta por un comentario a ciegas con respecto a su relación, Mariana Seoane ha decidido responder con elegancia e ironía al calificativo que la cantante de ópera lanzó en su contra recientemente.

En una entrevista con el programa “Sale el Sol”, la denominada ‘Niña Buena’ no pudo evitar ser cuestionada por el comentario que la Susana Zabaleta emitió en una aparición pública, llamándola “p*ndeja”.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Mariana Seoane explicó que le parece muy “extraño” que su colega se haya referido a ella de esta manera y siga haciendo mención de su nombre a pesar de haber intentado limar las asperezas.

“A lo mejor no vio mi disculpa”, opinó sobre la situación. “Me parece raro que una mujer con tanta experiencia, haya tenido ese adjetivo tan burdo hacia mi persona. Lo padre es que soy tan importante que me mencionó en su concierto”, añadió.

La también actriz argumentó que más allá de estar molesta, la situación la hace mantenerse encabezando los titulares. Incluso, exhortó a Susana Zabaleta, una vez más, a dejar esta narrativo de lado y mejor unir su talento en algún proyecto.

“Me siento orgullosa. Ya mejor sentémonos, cantemos juntas y se acabó el mitote. Si en verdad me sintiera pen…, me habría ofendido, pero dije: ‘Ah, mira, me mencionó en su show. Soy importante'”, complementó. “Te agradezco que me des tanta publicidad, mi amor, porque no a cualquiera mencionas, mencionas a pura talentosa, entonces te agradezco la promoción, ser tan importante también está ching*n“.

Mariana Seoane concluyó su charla con el programa de revista con un comentario con tinte de humor: “Mi mamá era argentina, y pendja o pendjo en Argentina se les dice a los chamacos, a los jovencitos, a los niños. Entonces, claro que soy una pend*ja“, concedió.

