Mariana Seoane se disculpa con Susana Zabaleta tras críticas a su romance 

El nombre de la actriz Mariana Seoane no ha dejado de encabezar los titulares debido a la polémica que se desató por sus comentarios con respecto a la relación de Susana Zabaleta con el comediante Ricardo Pérez, quien menor que ella por más tres décadas.

Y es que recordemos que hace unos días arremetió en contra de su colega afirmando que si bien estaba a favor de las relaciones con diferencia de edad, “Yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie“. Dicha aseveración no tardó en llegar a oídos de la cantante, quien rápidamente desestimó esta aseveración y lamentó que dicho ataque surgiera de parte de otra mujer.

Apenas a unas horas de este hecho, Mariana Seoane ha retomado los micrófonos para ofrecer una disculpa pública en la que se dijo arrepentida de haber hecho comentarios sin saber el trasfondo de la relación entre ambos famosos.

“Si tuve el error de haberlo repetido, pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo“, dijo ante la prensa. “Entiendo la molestia de todo el mundo. Vi una entrevista de su hijo Matías, que primero que nada quiero felicitar a Susana porque tiene un hijo talentoso. Yo no quiero pleito con nadie“, añadió.

La intérprete de temas como “Me Equivoqué” y “” aseguró que sus comentaros se originaron como resultado de información mal comunicada por parte de un medio de comunicación.

“Yo no tengo ni idea de la relación de ellos, al contrario, les deseo todo el amor del mundo. Y sí, tuve el error de haberlo repetido, yo no quiero ponerme en pleito con nadie, ustedes me conocen y por eso soy muy frontal y aquí estoy diciendo las cosas como pasaron“, continuó.

Con estas declaraciones, Mariana Seoane busca poner un alto a la polémica y los ataques que ha recibido en redes sociales. Mientras tanto, Susana Zabaleta y su pareja se mantienen con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

