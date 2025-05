Mariana Seoane arremete contra Susana Zabaleta

Mariana Seoane, conocida por su participación en melodramas como “Hasta el fin del mundo” y “Tierra de Esperanza”, ha dado mucho de qué hablar tras opinar sobre las relaciones con diferencia de edad. Y es que aunque se dijo a favor de ellas, lanzó un polémico comentario que involucró a Susana Zabaleta, quien actualmente sostiene un romance con Ricardo Pérez, comediante e influencer 30 años menor que ella.

Fue durante su paso por la alfombra roja de la edición 50 de Las Diosas de Plata, la también cantante habló sobre su nuevo proyecto musical de la mano de un artista en ascenso: “Vengo con un superhermoso colega, se llama Pascal, y acabamos de hacer una colaboración juntos de una canción nuestra que se llama ‘Amantes del peligro’, que habla realmente de esta relación de un hombre más joven con una mujer más grande“, contó ante los micrófonos.

Al ser cuestionada sobre su opinión con respecto a las relaciones con diferencia de edad, Mariana Seoane afirmó que está a favor: “Generalmente, nunca es mal visto de un hombre hacia una mujer, ¿cierto? Como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes”, comenzó.

Sin embargo, sus siguientes palabras desataron una ola de opiniones divididas por traer a colación a la intérprete Susana Zabaleta, quien actualmente mantiene una relación de este tipo con el comediante Ricardo Pérez.

“¿Por qué a nosotros no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie”, sentenció la cantautora de “Una de dos”, abriendo una acalorada conversación en redes sociales.

Si bien hasta el momento estas declaraciones no han desatado una reacción por parte de la cantante, en entrevistas anteriores ha dejado claro que no presta atención a las críticas sobre su decisión de salir con alguien menor y de haber tenido parejas a las que apoyaba económicamente.

“Lo que pasa es que yo creo que cada una tiene que entender que el amor le va a llegar de alguna forma. A mí me encanta que no estén a favor mío, y me encanta que estén a favor mío, las dos cosas, porque esas que no están a favor, es lo que te choca, te checa, ¿has oído eso?“, dijo en su momento.

