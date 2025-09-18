Alfredo Adame estalla contra Susana Zabaleta y su novio

El nombre del actor Alfredo Adame es tendencia en redes sociales debido a sus más recientes declaraciones sobre Susana Zabaleta y su novio, el comediante Ricardo Pérez. Esto luego de ser cuestionado sobre el desafortunado encuentro que la pareja protagonizó con la prensa durante su llegada a la ciudad de México.

Fue durante su más reciente entrevista con la prensa, retomada por el programa “Todo para la mujer”, de Maxine Woodside, que el ex integrante de “La Casa de los Famosos” no dudó en lanzarse contra la cantante y el integrante de “La Cotorrisa”.

Sobre este último, recordó que en la época de sus diferencias con Carlos Trejo se unió a él para hablar en su contra: “Estos tipos de ‘La Cotorrisa’ son un par de resentidos, frustrados y amargados, bastante ignorantes y no valen un cacahuate”, sentenció.

Asimismo, los acusó de emitir críticas “insanas, malintencionadas y groseras” a través de sus plataformas digitales. Por si fuera poco, recordó un encuentro que casi termina en altercado físico como resultado de sus declaraciones.

“Un día, afuera de donde transmitían en Reforma, iba pasando yo en la banqueta. Los vi y cuando me vieron se metieron los dos (Ricardo Pérez y Slobotzky) porque les iba a meter tres cachetadas“, detalló ante los micrófonos del programa.

Sin embargo, los señalamientos por parte de Alfredo Adame no quedaron allí, pues también se lanzó en contra de Susana Zabaleta argumentando que no tiene éxito en su carrera como cantante.

“La cantantilla ni es la gran vendedora de discos ni está en el top ni es absolutamente nada. Es una tipa hocicona que se la pasa hablando. Dijo que yo era un homofóbico y un misógino y ni siquiera me conoce“, sentenció para concluir.

