Gustavo Adolfo Infante gana millonaria demanda por difamación contra Sergio Mayer

En un fallo que marca un precedente significativo en los conflictos dentro del espectáculo, el reconocido periodista Gustavo Adolfo Infante se alzó con la victoria en una demanda legal contra el actor y exdiputado Sergio Mayer.

El resultado del prolongado proceso judicial no solo absuelve al comunicador, sino que lo convierte en acreedor de una indemnización por 50 millones de pesos, tras demostrarse que fueron las declaraciones de Mayer las que constituyeron un daño a la reputación profesional de Infante.

El anuncio lo hizo el propio Infante durante la transmisión de su programa en YouTube, donde, visiblemente satisfecho, compartió la resolución judicial con su audiencia.

"El exdiputado Sergio Mayer pretendía que le pagara 50 millones de pesos, perdió la primera instancia y la segunda instancia. Tengo la resolución de la corte". Gustavo Adolfo Infante – Periodista

¿Qué significa realmente este veredicto?

La victoria legal de Infante tiene varias capas de significado: La primera es la absolución y contra-respuesta: La demanda original fue interpuesta por Sergio Mayer en 2023, alegando que Infante había cometido daño moral en su contra, causándole, según Mayer, la pérdida de un contrato millonario.

El fallo del juez, al dar la razón a Infante en ambas instancias, significa que las acusaciones de Mayer fueron desestimadas por completo. No se encontró base en las afirmaciones de que Infante dañó la carrera o imagen del actor.

Reconocimiento a la difamación

Más allá de simplemente perder su caso, el veredicto determina que fueron las acciones y declaraciones públicas de Sergio Mayer las que afectaron ilegítimamente la imagen profesional y reputación de Gustavo Adolfo Infante.

El juez consideró que las afirmaciones de Mayer, incluidos los incidentes de intimidación relatados por Infante (como la supuesta amenaza de “Te voy a ching***” y “vas a estar encarcelado” en el Zócalo capitalino), constituyeron difamación.

Además de eso, implica la consecuencia económica por daño moral: La imposición de una indemnización de 50 millones de pesos no es simbólica. Esta cuantiosa suma es la medida que la justicia determina como necesaria para reparar el daño causado a la honra, prestigio profesional e imagen pública de Infante.

Establece que las acusaciones infundadas y las campañas de desprestigio tienen una consecuencia legal y económica tangible.

El conflicto entre ambas figuras es de larga data. Mayer había argumentado que la disputa se intensificó tras negarse a darle una exclusiva a Infante, lo que, según él, desató una serie de ataques en sus programas. Sin embargo, el desenlace judicial pone en tela de juicio esta narrativa, al fallar que las acciones de Mayer fueron las únicas que transgredieron la ley.

Seguir leyendo: