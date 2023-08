Humberto Zurita estalla contra famoso comunicador por inventar su separación de Stephanie Salas | VIDE

El afamado actor mexicano, Humberto Zurita, dejó su característica mesura a un lado para irse a la yugular a famoso presentador mexicano. Pues contestó a los rumores sobre su supuesta separación de Stephanie Salas, pues aseguró que aún están juntos.

Asimismo, el actor explotó contra Gustavo Adolfo Infante debido a que fue él quien comenzó a con las especulaciones que retomaron los demás medios. Debido a esta situación, el periodista de espectáculos dio la cara y habló sobre esta situación que molestaron mucho al galán de telenovelas.

Este martes, el protagonista de “La querida del Centauro” llegó a la Ciudad de México, por lo que fue captado por varios reporteros, quienes se acercaron a preguntarle sobre su relación con la integrante de la Dinastía Pinal. En ese encuentro con la prensa el actor, de 68 años, desmintió que haya terminado su noviazgo con la también cantante, y aseguró que por el contrario todo va bien, ya que hasta se fueron de viaje juntos a Argentina.

Asimismo, durante la entrevista culpó a Gustavo Adolfo Infante de haber esparcido el rumor de su ruptura con Stephanie Salas. Zurita se mostró incrédulo ante las declaraciones del periodista de espectáculos, a quien consideraba una persona cercana a él, y resaltó que debería de verificar la información debido a que al dar a conocer este tipo de noticias falsas, pierde credibilidad ante el público y los miembros del espectáculo.

“No andes diciendo tonterías porque luego pierdes credibilidad. Yo a Gustavo Adolfo lo quiero mucho, se me hace un super chavo y él lo sabe. Y se me hace mal que haga rumores que no tienen fundamento”, destacó el primer actor, quien habló sin tapujos sobre la situación con el conductor del programa “De Primera Mano”, quien durante su transmisión en YouTube aseveró que una fuente muy cercana le afirmó que los artistas habían terminado.

Después de pasar la nota en el programa “Sale el Sol”, del cual es parte el comunicador, Infante tomó unos minutos para contestar. Gustavo Adolfo Infante se disculpó con Humberto Zurita tras ver su molestia ante la situación, y admitió que creyó que su fuente ere fidedigna, ya que era una persona cercada a Salas, sin embargo, no dio a conocer quién fue la presunta fuente que le dio la información.

“Don Humberto Zurita reconozco los errores. Puedes ser un viejo lobo de mar o un veterano como yo. En el periodismo se nos escapan. Ofrezco una disculpa, pensé que mi fuente era creíble, obviamente no la voy a revelar es alguien cercano a la familia de Stephanie, o fue cercano. Pero tienes toda la razón del mundo, el que esparció ese rumor sin confirmar fui yo. (…) Ofrezco una disculpa y acepto mi erro”, destacó el presentador durante el matutino de Imagen Televisión.

