Así reaccionó Humberto Zurita en pleno programa al enterarse de la muerte de su expareja, Rebecca Jones | VIDEO

La reconocida actriz mexicana, Rebecca Jones, dejó a su paso incontables anécdotas, así como grandes amores y entrañables amistades. Como fue el caso de Humberto Zurita, con quien no sólo tuvo un sonado romance en su juventud, sino también grandes actuaciones y una relación de amigos única.

Por ello era pertinente hablar con él para que revelara su sentir ante la partida de quien fue uno de sus grandes amores, pero también una grandiosa compañera en la pantalla.

Pero nadie se esperaba que el famoso actor, quien fue su novio en los años 80s, no sabía nada de su fallecimiento. Y fue el comunicador Javier Poza, quien lamentó tomarlo por sorpresa al darle esta triste noticia por medio de una llamada durante su programa de Grupo Fórmula.

El actor se mostró conmovido y triste al enterarse de la noticia y expresó su dolor por la pérdida de una gran amiga y compañera.

“No me digas eso, ay no, lo siento muchísimo… Lo último que supe es que estaba muy enferma, que había recaído… Me da muchísima pena; fue una gran mujer, una gran madre, la ex esposa de un gran amigo mío. Lo siento muchísimo, le mando un abrazo muy fuerte a su hijo, Alejandro, a toda su familia… Trabajamos juntos mucho tiempo, fuimos pareja, la voy a recordar con mucho cariño, como una mujer muy intensa y apasionada en todo lo que hacía. Con mucho respeto para Alejandro, para su hijo, me duele mucho su partida, pues vino luchando como una guerrera contra esa enfermedad”

HUMBERTO ZURITA