Michelle Salas rompe el silencio sobre su boda y es cuestionada sobre Luis Miguel | VIDEO

Una de las relaciones familiares más tormentosas del mundo del espectáculo es la que sostienen Luis Miguel y Michelle Salas, ya que por mucho tiempo la joven fue identificada como la hija no reconocida del “Sol de México”, sin embargo, a medida que el intérprete maduró, fue asumiendo deberes, hasta que en 2008 reconoció legalmente, mismo que se vio mermado tras la relación romántica que la hija de Stephanie Salas sostuvo con Alejandro Asensi, quien era amigo y manager de Luis Miguel.

De hecho, fue Stephanie Salas quien descartó de manera directa que sea Luis Miguel quien entregue a Michelle Salas en el altar, ya que, en una de las publicaciones de Instagram de la modelo, además de expresar sus buenos deseos a la joven pareja, dio a entender que sería ella quien acompañaría a su hija en su camino hacia el altar.

“¡Hija mía, nada me hace sentir más plena que verte feliz! Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa”, escribió en el Instagram de su hija, Michelle.

A su llegada a México, Michelle Salas fue interceptada por a prensa, la cual no dudó en abordarla con preguntas relacionadas con su próximo casamiento, aprovechando además para saber cómo era su relación con sus padres, ante lo cual, la integrante de la Dinastía Pinal no dudó en responder de manera tajante.

“Yo siempre he dicho que nunca estoy peleada con mi familia, con mi apellido. Es como un arma de doble filo, para muchas cosas me ha ayudado, para otras he tenido que demostrar todavía más. Viniendo de una familia tan importante, digamos, pues, no diría que es complicado, pero lleva su tiempo adaptarse, el crear un nombre, entonces creo que llevo 12 años haciendo esto y bueno, algo he hecho bien”, destacó Michelle Salas.

A pesar de que con esta declaración no hizo una referencia expresa a Luis Miguel, muchos interpretaron esto como una bandera de paz con su padre, a quien vio hace algunos meses en Nueva York en compañía de su nueva pareja. Sin embargo, ya que hizo referencia a un linaje familiar, algunos internautas interpretaron esto como el hecho de que ella siempre se sentirá más apegada a su familia materna, con la cual al final de cuentas fue criada.

Por su parte, Luis Miguel no se ha manifestado respecto a la próxima unión nupcial de su hija mayor, ya que se ha estado enfocando principalmente en su próximo tour y en su relación con Paloma Cuevas.

Sigue leyendo: