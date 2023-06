Jorge “Burro” Van Rankin enfurece con Luis Miguel por traicionar a su compadre | VIDEO

Luis Miguel ha provocado muchos comentarios sobre su reciente relación, además de su desentendimiento con sus hijos que tiene con su expareja, Aracely Arámbula.

Y es que “La Chule” ha dicho hasta el cansancio que no es padre presente y hasta aprovechó para tomar con humor un apodo que ya se hizo viral “Rey Cucaracho”.

El cual ha dividido opiniones, pues algunos lo toman como una burla y cotorreo, mientras que los más puristas, aseguran que se pasó con el comentario, pues al final es el padre de sus hijos.

Mientras son peras o son manzanas, uno de los que fue por más de dos décadas gran amigo de Luismi, el polémico conductor Jorge “Burro” Van Rankin, salió a hablar de la situación de su examigo.

Pues recordemos que se pelearon después de que Jorge publicara una foto junto al “Sol de México” cuando se reconciliaron.

Ante estos dimes y diretes, Van Rankin fue muy claro y confesó que realmente lo del “Rey Cucaracho” no se le hizo algo que le moleste, sino más bien las actitudes de “Mickey”.

Pues en una charla con los medios de comunicación durante un evento, Jorge decidió pronunciarse sobre lo que hizo Luismi de involucrarse con la que era su comadre.

Pues recordemos que Paloma Cuevas y su exmarido son los padrinos de uno de sus hijos, por ello no se le hizo adecuado que tuviera una relación con Paloma, pues se le hizo de muy mal gusto que se metiera con la exesposa de su amigo.

“Luis Miguel siempre ha sido un año entrañable, lo quise mucho. Tratamos de reconciliarnos por medio de Miguel Alemán. Fuimos amigos de nuevo seis meses, pero me dejó de nuevo por puras tonterías, le deseo éxito en su gira. Pero si me lo hizo a mí, se lo hizo a su compadre yo no puedo hablar de si es el Rey Cucaracho o no, lo único que no se me hizo padre fue que anduviera con la vieja de su compadre”

JORGE “BURRO” VAN RANKIN